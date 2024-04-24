У жены депутата Волгоградской гордумы нашли счет в заграничном банке

Депутат Волгоградской городской думы Сергей Шилин освобожден от занимаемой должности заместителя председателя комитета представительного органа по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству. Как рассказал V102.RU один из депутатов городской думы, такое решение сегодня, 24 апреля, приняли коллеги Шилина на заседании думы после рассмотрения документов, поступивших из прокуратуры.



- При проверке декларации супруги Шилина за 2022 год выяснилось, что у нее имелся счет в иностранном банке - она вовремя его не закрыла, - пояснил собеседеник информагентства. - Хотя вроде бы она им не пользовалась, но это все равно нарушение антикоррупционного законодательства.

Обсуждая суровое наказание – лишение должности, депутат отмечает, что в последнее время в городской думе весьма щепетильны к подобным вопросам.

- Нас постоянно проверяют и перепроверяют, каждый год проводят инструктажи, как правильно заполнять декларации. Даже маленькая ошибка или описка уже становятся поводом для расследования, - сетует он.



В аппарате Волгоградской городской думы корреспонденту V102.RU подтвердили, что на заседании действительно рассматривали вопрос о применении мер ответственности к Сергею Шилину. Но предложили уточнить подробности в прокуратуре.



Как следует из данных, опубликованных на сайте Волгоградской гордумы, Сергей Шилин, член партии «Единая Россия», является депутатом представительного органа уже второго созыва. Первый раз он попал в думу в 2018 году, а в сентябре прошлого года благополучно переизбрался.



С 2019 года по настоящее время он является главным инженером ООО «Энергия», которое занимается строительством и ремонтом промышленных и энергетических объектов, а также объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры.



Напомним, около года назад скандал с обнаружением иностранных активов разгорелся в областной думе. У председателя комитета регпарламента по бюджету и налогам Ильи Кошкарева при проверке обнаружили акции Goldman Sachs Bank на сумму в 10,5 миллиона рублей. Однако его коллеги решили серьезно не наказывать проштрафившегося депутата, ограничившись замечанием в его адрес. Тогда прокуратура обратилась в суд с иском с требованием лишить мандата Кошкарева за нарушение антикоррупционных норм. В облдуме решили не раздувать скандал и Илья Кошкарев добровольно сложил депутатские полномочия с формулировкой «по состоянию здоровья».

К слову, депутаты, а также чиновники с 2022 года не публикуют сведения о доходах и имуществе в открытом доступе на основании Указа Президента РФ. Однако поданные ими сведения проверяются, после чего публикуются обезличенные данные о количестве лиц, подавших декларации.

Фото сайта Волгоградской гордумы/ Коллаж V102.RU