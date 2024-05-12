Волгоградские регбисты разгромно проиграли ЦСКА





Регбисты волгоградского «Ротора» накануне, 11 мая, на домашнем стадионе «Нефтяник» во втором туре Высшей лиги проиграли столичному ЦСКА со счетом 3:36, сообщает V102.RU.

Отметим, что за победу в турнире сражаются девять клубов из семи российских городов. Команды сыграют каждый с каждым и будут иметь минимум по четыре домашних поединка по ходу сезона. Осенью 2024 года состоится «Финал четырех». Стартовый матч сине-голубые провели еще в октябре, уступив на выезде краснодарским «Богатырям» — 10:26. «Ротор» и ЦСКА накануне встречались впервые в истории.Счет в матче был открыт лишь во второй десятиминутке. Армейцы нарушили правила, после чего Оббос Халматов результативно исполнил штрафной и вывел хозяев вперед — 3:0. Но в дальнейшем набирали очки только гости. Никита Шипулин совершил попытку и заработал пять баллов для своего коллектива. Также результативным действием отметился Илья Гусев и увеличил преимущество ЦСКА к перерыву — 10:3.Во втором тайме столичный клуб полностью контролировал ситуацию и не позволил подопечным Георгия Веливанова приблизиться к себе. Алим Шаов сделал очередную попытку, а Ярослав Сазонов удачно исполнил реализацию. Кроме того, гости грамотно пользовались и собственными ошибками волгоградских регбистов. До конца матча Дмитрий Перов, Дмитрий Лесков, Константин Бурганов и Никита Шипулин реализовали свои моменты и итоговый счет оказался 36:3 в пользу армейцев. Следующую встречу сине-голубые проведут на выезде против сборной Санкт-Петербурга 26 мая. После двух проигрышных туров «Ротор» в турнирной таблице очков не имеет.