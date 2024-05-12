Спорт

Волгоградские регбисты разгромно проиграли ЦСКА

Спорт 12.05.2024 12:31
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12.05.2024 12:31


Регбисты волгоградского «Ротора» накануне, 11 мая, на домашнем стадионе «Нефтяник» во втором туре Высшей лиги проиграли столичному ЦСКА со счетом 3:36, сообщает V102.RU.
 
Отметим, что за победу в турнире сражаются девять клубов из семи российских городов. Команды сыграют каждый с каждым и будут иметь минимум по четыре домашних поединка по ходу сезона. Осенью 2024 года состоится «Финал четырех». Стартовый матч сине-голубые провели еще в октябре,  уступив на выезде краснодарским «Богатырям» — 10:26. «Ротор» и ЦСКА накануне встречались впервые в истории.
 
Счет в матче был открыт лишь во второй десятиминутке. Армейцы нарушили правила, после чего Оббос Халматов результативно исполнил штрафной и вывел хозяев вперед — 3:0. Но в дальнейшем набирали очки только гости. Никита Шипулин совершил попытку и заработал пять баллов для своего коллектива. Также результативным действием отметился Илья Гусев и увеличил преимущество ЦСКА к перерыву — 10:3.
 
Во втором тайме столичный клуб полностью контролировал ситуацию и не позволил подопечным Георгия Веливанова приблизиться к себе. Алим Шаов сделал очередную попытку, а Ярослав Сазонов удачно исполнил реализацию. Кроме того, гости грамотно пользовались и собственными ошибками волгоградских регбистов. До конца матча Дмитрий Перов, Дмитрий Лесков, Константин Бурганов и Никита Шипулин реализовали свои моменты и итоговый счет оказался 36:3 в пользу армейцев. Следующую встречу сине-голубые проведут на выезде против сборной Санкт-Петербурга 26 мая. После двух  проигрышных туров «Ротор» в турнирной таблице очков не имеет.
 
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: Федерация регби Волгоградской области VK.com


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