«Они падали, как кегли»: четверо человек пострадали в страшном ДТП в Советском районе Волгограда

Стали известны обстоятельства ДТП, которое случилось сегодня
, 11 мая, в Советском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, около 16-40 час. водитель грузовика JAC напротив дома 361 по ул. Максимовский разъезд не справился с управлением и совершил наезд на стоящую автомашину ГАЗель. После чего микроавтобус врезался в автомобиль «ВАЗ-2110».
В результате ДТП четверо мужчин, стоявших возле ГАЗели и отечественной легковушки, получили травмы и доставлены в медучреждение.
По словам очевидцев, мужчины, которые оказались под колесами автомобиля, не успели понять, что произошло.
- Они падали, как кегли, - с ужасом вспоминают свидетели.
По факту ДТП проводится дальнейшая проверка.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области