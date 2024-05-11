«Там лежат люди»: в Волгограде ГАЗель протаранила грузовик

Скриншот видео ДТП и ЧП Волгоград t.me
Происшествия 11.05.2024 18:17
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11.05.2024 18:17
Скриншот видео ДТП и ЧП Волгоград t.me
Жуткая авария произошла сегодня, 11 мая, в Советском районе Волгограда. По свидетельству очевидцев, около гипермаркета «Лента» тентованная ГАЗель протаранила грузовик. Свидетели сообщают о четверых пострадавших, передает V102.RU. Два человека лежали на асфальте, один из них – под грузовиком.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, подъехали скорые. Подробности выясняются.
Скриншот видео ДТП и ЧП Волгоград t.me
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