Под Волгоградом у киоска с шаурмой нашли труп в спецовке

В Камышине Волгоградской области накануне прохожие наткнулись на тело мужчины в спецодежде, сообщает V102.RU со ссылкой на ИНФОКАМ.
Уточняется, что страшную находку сделали у киоска с шаурмой на улице Гоголя. Очевидцы рассказали о кровоподтеках на лице покойного и не исключили версию насильственной смерти. При этом скончавшийся был одет в спецовку и выглядел довольно непрезентабельно.
На месте работала следственно-оперативная группа СО по Камышину СУ регионального СКР. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
Напомним, в Городищенском районе Волгоградской области найден мертвым пропавший месяц назад 40-летний мужчина.
Фото: ИНФОКАМ