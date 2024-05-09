Под Волгоградом у киоска с шаурмой нашли труп в спецовке

В Камышине Волгоградской области накануне прохожие наткнулись на тело мужчины в спецодежде, сообщает V102.RU со ссылкой на ИНФОКАМ.

Уточняется, что страшную находку сделали у киоска с шаурмой на улице Гоголя. Очевидцы рассказали о кровоподтеках на лице покойного и не исключили версию насильственной смерти. При этом скончавшийся был одет в спецовку и выглядел довольно непрезентабельно.

На месте работала следственно-оперативная группа СО по Камышину СУ регионального СКР. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Напомним, в Городищенском районе Волгоградской области найден мертвым пропавший месяц назад 40-летний мужчина.

Фото: ИНФОКАМ

