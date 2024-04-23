Под Волгоградом найден мертвым пропавший месяц назад 40-летний мужчина

В Городищенском районе Волгоградской области найден мертвым 40-летний безработный мужчина, которого месяц разыскивали волонтеры. Пропавший проживал на территории СНТ «Дзержинец-Винновка». Об исчезновении волонтерам 26 марта сообщил пожилой отец пропавшего.

Как сообщает ИА «Высота 102», 21 апреля труп мужчины был найден в пруду неподалеку от СНТ «Мичуринец-7». Известно, что следов насильственной смерти на теле пропавшего не обнаружено.

Причина смерти будет названа после экспертизы – в настоящее время тело передано на СМЭ.

Фото из архива ИА «Высота 102»