



В городе Волжском Волгоградской области местные жители помогли водителю Lifan, который сегодня, 9 мая, попал в дорожно-транспортное происшествие со скорой помощью. Благодаря очевидцам, до приезда полиции мужчина смог покинуть салон искореженной иномарки.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром на пересечении ул. Мира и ул. Пионерской. На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит озвучить обстоятельства ДТП. Информация уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации облздрава, водитель иномарки был доставлен в больницу им. Фишера.

– В больницу доставлен 67-летний водитель легкого автомобиля, – сообщили в профильном ведомстве, уточнив, что угрозы жизни мужчины нет.

Также сообщается, что бригада скорой помощи направлялась на экстренный вызов со спецсигналами. На работу службы инцидент не повлиял.

Видео: Жесть Волгограда / t.me