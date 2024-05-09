Происшествия

Очевидцы под Волгоградом помогли водителю, пострадавшему в ДТП со скорой

Происшествия 09.05.2024 17:18
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09.05.2024 17:18


В городе Волжском Волгоградской области местные жители помогли водителю Lifan, который сегодня, 9 мая, попал в дорожно-транспортное происшествие со скорой помощью. Благодаря очевидцам, до приезда полиции мужчина смог покинуть салон искореженной иномарки. 

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром на пересечении ул. Мира и  ул. Пионерской.  На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит озвучить обстоятельства ДТП. Информация уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации облздрава, водитель иномарки был доставлен в больницу им. Фишера. 

– В больницу доставлен 67-летний водитель легкого автомобиля, – сообщили в профильном ведомстве, уточнив, что угрозы жизни мужчины нет. 

Также сообщается, что бригада скорой помощи направлялась на экстренный вызов со спецсигналами. На работу службы инцидент не повлиял.

Видео: Жесть Волгограда / t.me

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