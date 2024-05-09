Происшествия

Под Волгоградом бригада скорой попала в жесткое ДТП с иномаркой

Происшествия 09.05.2024 12:07
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09.05.2024 12:07



В городе Волжском Волгоградской области 9 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бригады скорой помощи. По информации жителей города-спутника, столкновение спецавтомобиля и Skoda Octavia произошло на ул. Пионерской. 

Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами происшествия в телеграм-каналах, оба автомобиля получили значительные повреждения. 

Информация об обстоятельствах происшествия и о возможных пострадавших уточняется информагентством в ГУ МВД России по Волгоградской области. Отметим, что на месте работают сотрудники полиции, скорой и МЧС. 

Фото: Треш Волгоград / t.me

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