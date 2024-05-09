Под Волгоградом бригада скорой попала в жесткое ДТП с иномаркой

В городе Волжском Волгоградской области 9 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бригады скорой помощи. По информации жителей города-спутника, столкновение спецавтомобиля и Skoda Octavia произошло на ул. Пионерской.
Происшествия 09.05.2024 12:07
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09.05.2024 12:07
В городе Волжском Волгоградской области 9 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бригады скорой помощи. По информации жителей города-спутника, столкновение спецавтомобиля и Skoda Octavia произошло на ул. Пионерской.
В городе Волжском Волгоградской области 9 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бригады скорой помощи. По информации жителей города-спутника, столкновение спецавтомобиля и Skoda Octavia произошло на ул. Пионерской.
Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами происшествия в телеграм-каналах, оба автомобиля получили значительные повреждения.
Информация об обстоятельствах происшествия и о возможных пострадавших уточняется информагентством в ГУ МВД России по Волгоградской области. Отметим, что на месте работают сотрудники полиции, скорой и МЧС.
Фото: Треш Волгоград / t.me
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