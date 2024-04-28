«Ротор» на выезде встретится с «Муромом» 28 апреля





Волгоградский «Ротор» сегодня, 28 апреля, проведет первый матч после ухода с поста главного тренера Сергея Попкова на выезде против «Мурома» из Владимирской области в 17-00 ч., сообщает V102.RU.

К одиннадцатому туру сине-голубые «золотой» группы Второй лиги подошли на шестом месте с 11-ю набранными очками. В прошлой встрече волгоградцы дома со счетом 2:3 уступили столичному «Велесу», занимающему последнюю позицию. Игра у хозяев не пошла с самого начала и уже к перерыву гости забили два безответных мяча. Во второй половине «Ротору» удалось на какое-то время перехватить инициативу и сравнять в результате голов капитана команды Алексея Шумских и вышедшего на замену Ильи Сафронова.К сожалению, на большее сине-голубых не хватило. А вот «крылатые быки» нашли внутренние резервы и уже в компенсированное время вырвали победу в напряженном поединке. Нервы настолько закипели в концовке матча, что оба коллектива схлестнулись в небольшой драке, по итогам которой красную карточку получил Ризван Ахмедханов. Полузащитник из-за удаления дисквалифицирован и он, к большому разочарованию болельщиков, не сможет принять участие в сегодняшней игре с «Муромом».Поражение оказалось знаменательным для дальнейшей судьбы «Ротора». Закончат сезон волгоградские футболисты уже без своего наставника Сергея Попкова. Специалист признал ошибки в тактике и назвал данную неудачу тренерской. Решение проблемы Попков нашел в уходе из клуба по собственному желанию для эмоциональной встряски команды.Исправлять непростое турнирное положение сине-голубым предстоит с известным в прошлом футболистом «Ротора» и помощником Попкова Олегом Сергеевым, назначенным исполняющим обязанности главного тренера. От лидирующей тройки команда отстает на три очка, поэтому каждая потеря баллов может стать весьма болезненной для «Ротора».В то же время «Муром» выступает в турнире выше ожиданий. Клуб с одним из самых скромных бюджетов в лиге располагается на четвертом месте с 12-ю заработанными очками. В прошлом туре подопечные Евгения Перевертайло сенсационно на выезде одолели одного из фаворитов первенства «Краснодар-2» со счетом 2:1, уступая по ходу матча. После поражения наставник кубанского коллектива Николай Писарев покинул свой пост. До конца сезона краснодарцев будет возглавлять легенда волгоградского футбола Олег Веретенников, работавший в тренерском штабе «бычков».За «Муром» в данный момент играет внук бывшего футболиста «Ротора» Валерия Чупина, который в 80-е годы являлся одноклубником Олега Сергеева и они вместе выходили в Высшую Лигу СССР в составе сине-голубых. Еще один экс-футболист волгоградцев Артем Самсонов забил за «Муром» в матче первого круга и вывел гостей вперед. Алексей Усанов в самом конце поразил ворота и спас «Ротор» от поражения, установив окончательный результат — 1: 1.Просто в сегодняшнем матче никому не будет. Шансы на победу практически равные, при этом «Ротору» надо реабилитироваться за два поражения подряд и все-таки добиться положительного исхода.