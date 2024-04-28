«Ротор» на выезде встретится с «Муромом» 28 апреля

К одиннадцатому туру сине-голубые «золотой» группы Второй лиги подошли на шестом месте с 11-ю набранными очками. В прошлой встрече волгоградцы дома со счетом 2:3 уступили столичному «Велесу», занимающему последнюю позицию. Игра у хозяев не пошла с самого начала и уже к перерыву гости забили два безответных мяча. Во второй половине «Ротору» удалось на какое-то время перехватить инициативу и сравнять в результате голов капитана команды Алексея Шумских и вышедшего на замену Ильи Сафронова.
К сожалению, на большее сине-голубых не хватило. А вот «крылатые быки» нашли внутренние резервы и уже в компенсированное время вырвали победу в напряженном поединке. Нервы настолько закипели в концовке матча, что оба коллектива схлестнулись в небольшой драке, по итогам которой красную карточку получил Ризван Ахмедханов. Полузащитник из-за удаления дисквалифицирован и он, к большому разочарованию болельщиков, не сможет принять участие в сегодняшней игре с «Муромом».
Поражение оказалось знаменательным для дальнейшей судьбы «Ротора». Закончат сезон волгоградские футболисты уже без своего наставника Сергея Попкова. Специалист признал ошибки в тактике и назвал данную неудачу тренерской. Решение проблемы Попков нашел в уходе из клуба по собственному желанию для эмоциональной встряски команды.
Исправлять непростое турнирное положение сине-голубым предстоит с известным в прошлом футболистом «Ротора» и помощником Попкова Олегом Сергеевым, назначенным исполняющим обязанности главного тренера. От лидирующей тройки команда отстает на три очка, поэтому каждая потеря баллов может стать весьма болезненной для «Ротора».
В то же время «Муром» выступает в турнире выше ожиданий. Клуб с одним из самых скромных бюджетов в лиге располагается на четвертом месте с 12-ю заработанными очками. В прошлом туре подопечные Евгения Перевертайло сенсационно на выезде одолели одного из фаворитов первенства «Краснодар-2» со счетом 2:1, уступая по ходу матча. После поражения наставник кубанского коллектива Николай Писарев покинул свой пост. До конца сезона краснодарцев будет возглавлять легенда волгоградского футбола Олег Веретенников, работавший в тренерском штабе «бычков».
За «Муром» в данный момент играет внук бывшего футболиста «Ротора» Валерия Чупина, который в 80-е годы являлся одноклубником Олега Сергеева и они вместе выходили в Высшую Лигу СССР в составе сине-голубых. Еще один экс-футболист волгоградцев Артем Самсонов забил за «Муром» в матче первого круга и вывел гостей вперед. Алексей Усанов в самом конце поразил ворота и спас «Ротор» от поражения, установив окончательный результат — 1: 1.
Просто в сегодняшнем матче никому не будет. Шансы на победу практически равные, при этом «Ротору» надо реабилитироваться за два поражения подряд и все-таки добиться положительного исхода.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК «Ротор» VK.com