Пилотов рейса Волгоград-Москва пытались ослепить лазером





Экипаж самолета авиакомпании «Сибирь», летевшего из Волгограда в столичный аэропорт Домодедово, неизвестные пытались ослепить лазером. Инцидент, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, произошел 25 апреля уже на подлете воздушного судна к Москве.

Так, по сведениям телеграм-канала, сообщение о происшествии поступило от пилотов в 22.23 по московскому времени.

– При выполнении полета воздушного судна по маршруту на высоте 4000 футов, тремя километрами юго-восточнее г. Москвы, командир воздушного судна доложил об освещении лазером зеленого цвета высокой интенсивности, слева из ближайших домов, – передают авторы Aviaincident.

Уточняется, что на пилотирование не повлияло происшествие не повлияло – в назначенное время самолет из Волгограда приземлился в столичной воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что вечером 10 апреля экипаж самолета, выполнявшего рейс из Дубая в Волгоград, после приземления в Гумраке сообщил о лазерной вспышке при посадке.