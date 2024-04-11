Пилоты самолета из Дубая сообщили о лазерной вспышке при посадке в Волгограде





Вечером 10 апреля экипаж самолета, выполнявшего рейс из Дубая в Волгоград, после приземления в Гумраке сообщил о лазерной вспышке при посадке. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал Aviaincident.

По информации авторов канала, сообщение поступило в 21.44, согласно онлайн-табло Международного аэропорта Волгоград, самолет приземлился в 21.40.

– В 21.44 после посадки на взлетно-посадочную полосу экипаж доложил о том, что наблюдал вспышку лазера на посадочной прямой. Информация сообщена по схеме аварийного оповещения, – говорится в публикации Aviaincident.

Из Волгограда в обратном направлении, в Дубай, воздушное судно вылетело в 23.20 без происшествий.