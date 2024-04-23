Уголовное дело в отношении бывшего главного врача больницы №22 в Красноармейском районе Волгограда Екатерины Матвеевой, которая была задержана в феврале текущего года, передано в суд, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, бывший главный врач учреждения здравоохранения обвиняется по двум статьям УК РФ - ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). За содеянное ей грозит до 6 лет лишения свободы. Прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

О том, что Матвееву сняли с должности главного врача 22-ой больницы стало известно в феврале текущего года. Тогда сообщалось, что ее задержали на рабочем месте по подозрению в совершении служебного преступления.

Представитель облпрокуратуры уточнила, что уголовное дело в отношении главного врача было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Красноармейского района. Установлено, что в 2022-2023 годах сотрудникам больницы незаконно начислялись выплаты стимулирующего характера и материальная помощь. Данные средства сотрудники передавали главврачу, которые она расходовала по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что таким образом Матвеева получила 297 300 рублей.

Также установлено, что в декабре 2022 года обвиняемая внесла в акт выполненных работ по государственному контракту заведомо ложные сведения, согласно которым в здании поликлинического отделения больницы якобы в полном объеме выполнены ремонтные работы. Однако на момент подписания акта это не соответствовало действительности.

Вину Матвеева полностью признала и возместила причиненный бюджету ущерб. Обвиняемая находится под домашним арестом.