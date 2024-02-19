Общество

В Волгограде главврача больницы №22 Матвееву поместили в СИЗО

Общество 19.02.2024 16:45
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19.02.2024 16:45

В Волгограде сняли с должности главного врача больницы №22 в Красноармейском районе Екатерину Матвееву. Информацию об этом подтвердили 19 февраля в региональном комитете здравоохранения. Однако, сообщает ИА «Высота 102», от объяснений, по каким причинам это произошло, в облздраве воздержались. 

 Трудовой договор с Екатериной Матвеевой расторгнут, обязанности главного врача исполняет Янин Сергей Валерьевич, – так прокомментировали в ведомстве отставку главврача  лечебного учреждения. 

Отметим, что Сергей Янин является заместителем главного врача по медицинской части. Возглавит ли он в будущем больницу №22, либо на смену Матвеевой будет избран новый руководитель, на данный момент не сообщается. 

Меж тем, как стало известно ИА «Высота 102», Матвеева в настоящее время находится в следственном изоляторе. Меру пресечения до 7 апреля 2024 года в отношении нее избрал Красноармейский районный суд Волгограда. 

Известно, что руководитель больницы №22 была задержана на рабочем месте по подозрению в совершении служебного преступления. По информации собственных источников информагентства, задержание производили сотрудники районного отдела по борьбе с экономическими преступлениями. 

Фото: b22.vomiac.ru

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