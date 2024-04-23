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В Волгограде апрельская жара побила абсолютный рекорд 2012 года

Главное 23.04.2024 17:17
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23.04.2024 17:17


В Волгограде апрель 2024 года стремительно приближается к званию самого жаркого в истории метеонаблюдений. По информации синоптиков, за минувшие дни один за другим с солидным отрывом пали сразу пять суточных температурных рекордов предыдущих лет, а также обновлён абсолютный суточный температурный максимум для второго весеннего месяца.

- 21 апреля метеостанцией в районе СХИ была зарегистрирована температура 29,9 °С. В этот день на 4,4 °С был побит суточный рекорд 2000 года, а также на 0,7 °С абсолютный рекорд для максимальной суточной апрельской температуры, который держался в областном центре с 2012 года, - рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС.

Этому предшествовала целая череда погодных аномалий. Так, 1 апреля синоптики зафиксировали максимальную суточную температуру 20,6 °С, что на 2,6 °С выше показателя 2010 года. 11 апреля воздух в областном центре прогрелся до 27,5 °С, что на 3,3 °С выше рекорда 1975 года. 12 апреля столбик термометра поднялся до отметки 26,8 °С, что на 4,1 °С выше соответствующего показателя 49-летней давности. 17 апреля был вновь побит суточный рекорд, на этот раз метеостанцией было зафиксировано 28,4 °С, что на 4,8 °С выше суточного максимума 1995 года.

Как уточнили ИА «Высота 102» в ЦГМС, виновником жары стал гребень антициклона, в который угодил региональный центр.

Отметим, как ранее сообщала редакция, небывалая жара не только добавила волгоградцам хлопот, но и уже повлияла на растения. Раньше времени отцвели плодовые деревья и кустарники, а 23 апреля на месяц раньше положенного срока улицы Волгограда начали покрываться тополиным пухом. По информации региональных учёных, опережение естественных циклов едва ли сулит растениям что-то хорошее.

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