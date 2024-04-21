Общество

«Вырвалась, будто из плена, весна»: биолог объяснил необычайно раннее цветение сирени в Волгограде

Общество 21.04.2024 09:01
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21.04.2024 09:01


В Волгоградскую область ворвалась настоящая весна - цветущая и сводящая с ума своими ароматами. Не дожидаясь майских праздников, в городе зацвели абрикосы и вишня, яблони и сирень. В чем причина столь раннего начала сезона, выясняли корреспонденты ИА «Высота 102». 

Переход от зимней бесцветности к весеннему взрыву красок в этом году произошел особенно стремительно. Казалось, что «декорации» в парках и скверах менялись всего за одну ночь. Там, где еще вчера зеленели разве что длинные полотна газона, сегодня появлялись пропитанные солнцем одуванчики, молодые тюльпаны и нежные гроздья сирени. 

- В этом году волгоградская весна действительно очень ранняя и чрезвычайно поспешная. Как в песне Высоцкого : «Нынче вырвалась, будто из плена, весна…» Всё цветёт чуть ли не на полмесяца-месяц раньше обычного, - подтверждает доцент кафедры экологии и природопользования Волгу Николай Онистратенко. - Всё обусловлено климатом и температурой. Это может быть либо случайной флюктуацией, либо проявлением многолетних тенденций потепления. Лично я склоняюсь к последнему. 


Ждать ли волгоградцам раннего урожая, предугадать крайне сложно. Не исключено, что по уже сложившейся традиции вслед за резким потеплением на регион обрушится похолодание. 

- Скорее всего, из-за непривычно раннего цветения деревья начнут плодоносить раньше обычного. Однако не исключены кратковременные заморозки, которые непременно скажутся на урожае, - отмечает известный волгоградский биолог. - Что будет дальше - зависит от погоды летом. Нас ждёт либо иссушение с начала июня до самой осени, либо мягкое умеренно жаркое лето ( что вряд ли для Волгограда). Если же такой вариант все же осуществим, то в городе возможно повторное цветение с середины-конца лета в два цикла за сезон.

Резкое потепление пришло в Волгоградскую область к середине апреля. Несмотря на сильный ветер и небольшие дожди, только за эту неделю температура воздуха не раз поднималась до летних отметок. В выходные в регионе ожидается сухая погода при 30 градусах тепла. А вот следующая неделя, по прогнозам синоптиков, начнётся в Волгограде с небольшого снижения температуры и освежающего дождя.

Автор Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»

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