На полмесяца раньше: в Волгограде зацвела сирень

Сегодня, 15 апреля, в регионе также наблюдается похолодание и ледяной ветер. Однако уже через несколько дней в Волгоградскую область вновь вернется жара.
Общество 15.04.2024 08:01
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15.04.2024 08:01
Сегодня, 15 апреля, в регионе также наблюдается похолодание и ледяной ветер. Однако уже через несколько дней в Волгоградскую область вновь вернется жара.
Раннее тепло, которое пришло в Волгоградский регион в начале апреля, продолжает удивлять необычными явлениями. Как сообщает V102.RU, в Волгограде раньше на две недели зацвела сирень. Обычно гроздья сиреневых цветов распускаются к майским праздникам. Также волгоградцы заметили, что раньше срока расцвели и тюльпаны.Напомним, в регионе из-за аномального для апреля тепла поторопились расцвести абрикосы и другие фруктовые деревья. Однако радоваться таким явлениям не стоит, так как после потепления приходит, как правило, похолодание или другие неблагоприятные явления. Так все получилось накануне, когда в Волгограде пришедший с первой в этом году грозой град сбил цвет с яблонь и вишен.
Сегодня, 15 апреля, в регионе также наблюдается похолодание и ледяной ветер. Однако уже через несколько дней в Волгоградскую область вновь вернется жара.
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