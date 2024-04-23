Тополиный пух, жара, апрель? В Волгограде из-за аномальной погоды деревья окончательно выбились из графика





В Волгоградской области летний зной, резко сменивший зимнюю прохладу, обескуражил не только жителей региона, но и растения. Вслед за плодовыми деревьями и кустарниками, которые зацвели на несколько недель раньше срока, по-своему порадовать волгоградцев решили и тополя.





Как сообщает ИА «Высота 102», 23 апреля центральные улицы региональной столицы начало накрывать одеялом тополиного пуха. Так лёгкие, белоснежные семена уже вовсю вальсируют на проспекте Ленина, Аллее Героев и Центральной набережной.









При этом погода не оставляет вариантов волгоградским аллергикам — в ближайшее время проблем при прогулках у них точно не убавится.

По прогнозу синоптиков ЦГМС, в ближайшее время жителей областного центра ожидает довольно сухой, жаркий период. 23, 24 и 25 апреля в дневные часы воздух будет прогреваться до +22...28 ºC.

Ранее о том, чем грозит растениям аномально ранняя весна и какие сценарии дальнейшего развития погодных условий ожидают волгоградцев, редакции ИА «Высота 102» рассказал доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко.