В Волгоградской области осудили ухажера за коварное преступление в День влюбленных

Условным наказанием отделался 36-летний житель Алексеевского района Волгоградской области, который в День влюбленных оформил на спящую сожительницу кредит, снял деньги и бросил ее.

Как сообщили V102.RU в районном суде, свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. Его признали виновным в тайном хищении денежных средств с банковского счета, но «с учетом смягчающих обстоятельств подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно». Какие обстоятельства стали смягчающими, в суде не уточнили, как и срок условного наказания.

Напомним, что преступление было совершено в 3 часа ночи 14 февраля текущего года. Воспользовавшись тем, что его сожительница спит, он взял ее сотовый телефон и через банковское приложение оформил на нее кредит. Потом он собрал принадлежащие ему вещи, отправился к банкомату и обналичил денежные средства. К сожительнице после этого он не вернулся.

Женщина утром обнаружила, что натворил ее возлюбленный и обратилась в полицию. Мужчину быстро задержали.

Согласно материалам дела, ухажер разблокировал телефон спящей женщины при помощи пальца её руки. Затем он нашел в сумке сожительницы банковскую карту и восстановил учетную запись онлайн банка. Далее мужчина оформил виртуальную кредитную карту на имя женщины с лимитом 225 тысяч рублей и с помощью мобильного приложения перевел эти деньги с кредитной карты на банковскую карту женщины. В банкомате он снял 150 тысяч рублей, причинив потерпевшей ущерб на эту сумму.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.