Расследования

Под Волгоградом в День всех влюбленных мужчина обокрал и бросил сожительницу

Расследования 15.02.2024 13:01
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15.02.2024 13:01


36-летний житель Алексеевского района Волгоградской области устроил неприятный сюрприз своей сожительнице в День святого Валентина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, под покровом ночи мужчина тайно оформил на возлюбленную кредит, снял деньги, собрал свои вещи и ушел.

Установлено, что на такой шаг подозреваемый решился в 3 часа ночи 14 февраля текущего года.

- Воспользовавшись тем, что его сожительница спит, взял ее сотовый телефон и через банковское приложение оформил на нее кредит на сумму 150 тысяч рублей. Собрав принадлежащие ему вещи, мужчина отправился к банкомату, обналичил денежные средства и больше не вернулся, - рассказали в главке. 

Женщина утром обнаружила, что натворил ее сожитель. Она обратилась в полицию и коварного ухажера быстро задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Также проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

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