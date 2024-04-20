Сергей Попков назвал причину поражения «Ротора» от «Новосибирска»





Главный тренер «Ротора» Сергей Попков на послематчевой пресс-конференции после поражения от «Новосибирска» со счетом 0:2 подвел итоги неудачной встречи в рамках девятого тура чемпионата Второй лиги в группе «Золото» сообщает V102.RU.

— резюмировал специалист.Также наставник сине-голубых высказался о необычных условиях проведения сегодняшнего поединка в манеже.- прокомментировал главный тренер.Кроме того, наставник волгоградцев объяснил решение оставить одного из лидеров коллектива Сергея Зуйкова в запасе стандартной ротацией и возможностью проявить себя другому центральному защитнику Алексею Никитину.Сергей Попков высказался о втором пропущенном мяче, который «Новосибирск» забил в добавленное время.- сказал рулевой волгоградской команды.Фото СК «Ротор» VK.com