Спорт

Сергей Попков назвал причину поражения «Ротора» от «Новосибирска»

Спорт 20.04.2024 20:19
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20.04.2024 20:19


Главный тренер «Ротора» Сергей Попков на послематчевой пресс-конференции после поражения от «Новосибирска» со счетом 0:2 подвел итоги неудачной встречи в рамках девятого тура чемпионата Второй лиги в группе «Золото» сообщает V102.RU.
 
- Видимо, хозяева знают какой-то секрет, раз одерживают здесь победы. Молодцы, идут на первом месте и никого не отпускают. Что касается нашей игры, то не сказать, что мы не наиграли на гол. Фрагменты были неплохие и моменты имелись, но ничего не реализовали. А если не забиваем голы, то, значит, не побеждаем, — резюмировал специалист.
 
Также наставник сине-голубых высказался о необычных условиях проведения сегодняшнего поединка в манеже.
 
- Мы знали и готовились к тому, что после 70-й минуты наступает фаза утомления. С помощью вышедших футболистов пытались освежить. Хотя покрытие нормальное, можно играть в футбол и играли. Не сказать, что мучились или что не так. В равных условиях находились,- прокомментировал главный тренер.
 
Кроме того, наставник волгоградцев объяснил решение оставить одного из лидеров коллектива Сергея Зуйкова в запасе стандартной ротацией и возможностью проявить себя другому центральному защитнику Алексею Никитину.
 
Сергей Попков высказался о втором пропущенном мяче, который «Новосибирск» забил в добавленное время.
 
- Полезли уже все в атаку. Даже вратарь Никита Чагров побежал и Никитин пошел вперед. У нас была задача отыграться. И давление, и моменты были. В таких условиях часто бывает, что можно получить контратаку и пропустить второй гол  Хозяева молодцы! Поздравляю с победой! Все сделали как надо,- сказал рулевой волгоградской команды.
 
Фото СК «Ротор» VK.com

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