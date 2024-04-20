- Теперь мой бывший муж Алексей, который исчез из жизни сына, когда ему было три годика, начнет борьбу за наследство – за миллион рублей государственной выплаты и за одну треть квартиры, где я сейчас живу. Он решил получить часть Сашиной доли в моей квартире, которая досталась мне от родителей и к которой он не имеет никакого отношения, - говорит женщина. – Дело, конечно, не в деньгах. А в том, что бывший муж решил заработать на смерти своего сына. Он узнал, что за гибель сына на СВО положены выплаты и решил со мной за них судиться.
По словам Натальи, на суде ей не удалось доказать, что бывший супруг фактически не платил алименты на Сашу.
- После развода мы не виделись, хотя жили в одном городе. Он никакого интереса к сыну не проявлял. А потом угодил в тюрьму на семь лет. Сначала я подала на алименты, было возбуждено исполнительное производство и некоторое время из тюрьмы приходили какие-то копейки. А, когда он вышел, Саше было уже 11 лет. Больше я алименты с него не требовала, пожалела просто, думала, снова посадят, если не сможет платить. Но, оказывается, надо было написать заявление об окончании исполнительного производства – теперь мне это поставили в вину, когда я попросила приставов предоставить документы, что он ничего не платил сыну. Мне в этом отказали на основании того, что исполнительное производство окончено, - делится Наталья.
- У меня до последнего была надежда, что справедливость восторжествует и бывшему мужу не удастся нажиться на гибели Саши, - продолжает Наталья. – Но этого не произошло. Суд посчитал уважительной причиной пропуск срока вступления в наследство моего бывшего мужа, так как он якобы не знал о гибели Саши и его похоронах. У нас город маленький, весь город знал, а отец, который, если верить утверждению его адвоката, активно участвовал в жизни своего сына, почему-то не был в курсе.
- Я даже сейчас не знаю, пережила ли я гибель единственного сына. А эти суды отняли у меня последние силы. Пусть он забирает то, что сможет забрать, если закон оказался на его стороне. Но я точно знаю, если бы Саша сейчас мог встать из могилы, он бы плюнул ему в лицо. И пусть он живет с этим, - заявила Наталья.
Напомним, 21-летний Александр Казанцев погиб 30 марта 2022 года в боях в Мариуполе, при взятии завода «Азовсталь». После армии он заключил контракт, был награжден медалью участника военной операции в Сирии. На СВО Саша был разведчиком-пулеметчиком взвода глубинной разведки. В последний день своей короткой жизни он с товарищами пошел в разведку, но бойцы нарвались на засаду. Сашу ранили. Он сказал ребятам, чтобы они отходили, а сам остался и погиб. Но тело его нашли не сразу – год он числился пропавшим без вести.
Корреспондент V102.RU в течение целого дня пытался дозвониться до Алексея Кубанцева, чтобы выяснить его мнение по сложившейся ситуации. Однако на звонки, а также на сообщение о готовящейся публикации и предложении высказать свою точку зрения он так и не ответил. Но редакция информагентства готова предоставить ему площадку для комментария.