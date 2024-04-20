



Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Котовского районного суда, удовлетворившего исковые требования отца погибшего участника СВО о восстановлении срока для принятия наследства. В то же время суд отказал матери погибшего юноши о признании отца недостойным наследником и отстранении его от наследства, сообщает V102.RU со ссылкой на судебное решение. Напомним, об этой резонансной истории V102.RU рассказывало в публикации «Он Сашу не воспитывал»: в Волгоградской области отец погибшего на СВО контрактника делит его наследство и гробовые ». В Котовском районном суде Наталье Казанцевой не удалось доказать, что ее бывший супруг Алексей не принимал участия в воспитании сына и практически не платил алименты, несмотря на показания свидетелей.





Эта история возмутила многих жителей Котово. Когда люди узнали, что вдруг объявившийся отец решил претендовать на деньги и имущество погибшего на СВО сына, к осиротевшей женщине подходили на улице незнакомые люди и выражали свое сочувствие и негодование поступком бывшего супруга. Некоторые даже предлагали поговорить с Алексеем «по-мужски», но от таких предложений Наталья отказывалась.

говорит женщина.По словам Натальи, на суде ей не удалось доказать, что бывший супруг фактически не платил алименты на Сашу.- делится Наталья.продолжает Наталья.- заявила Наталья.Напомним, 21-летний Александр Казанцев погиб 30 марта 2022 года в боях в Мариуполе, при взятии завода «Азовсталь». После армии он заключил контракт, был награжден медалью участника военной операции в Сирии. На СВО Саша был разведчиком-пулеметчиком взвода глубинной разведки. В последний день своей короткой жизни он с товарищами пошел в разведку, но бойцы нарвались на засаду. Сашу ранили. Он сказал ребятам, чтобы они отходили, а сам остался и погиб. Но тело его нашли не сразу – год он числился пропавшим без вести.Корреспондент V102.RU в течение целого дня пытался дозвониться до Алексея Кубанцева, чтобы выяснить его мнение по сложившейся ситуации. Однако на звонки, а также на сообщение о готовящейся публикации и предложении высказать свою точку зрения он так и не ответил. Но редакция информагентства готова предоставить ему площадку для комментария.