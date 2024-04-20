Расследования

«Саша плюнул бы ему в лицо»: под Волгоградом у матери погибшего на СВО сына хотят забрать квартиру и гробовые

Расследования 20.04.2024 19:34
0
20.04.2024 19:34


Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Котовского районного суда, удовлетворившего исковые требования отца погибшего участника СВО о восстановлении срока для принятия наследства. В то же время суд отказал матери погибшего юноши о признании отца недостойным наследником и отстранении его от наследства, сообщает V102.RU со ссылкой на судебное решение. Напомним,  об этой резонансной истории V102.RU  рассказывало в публикации «Он Сашу не воспитывал»: в Волгоградской области отец погибшего на СВО контрактника делит его наследство и гробовые». В Котовском районном суде Наталье Казанцевой не удалось доказать, что ее бывший супруг Алексей не принимал участия в воспитании сына и практически не платил алименты, несмотря на показания свидетелей.

- Теперь мой  бывший муж Алексей, который исчез из жизни сына, когда ему было три годика, начнет борьбу за наследство – за миллион рублей государственной выплаты и за одну треть квартиры, где я сейчас живу. Он  решил получить  часть Сашиной доли  в моей квартире, которая досталась мне от родителей и к которой он не имеет никакого отношения, - говорит женщина. – Дело, конечно, не в деньгах. А в том, что бывший муж решил заработать на смерти своего сына. Он узнал, что за гибель сына на СВО положены выплаты и решил со мной за них судиться.

По словам Натальи, на суде ей не удалось доказать, что бывший супруг фактически не платил алименты на Сашу.

- После развода мы не виделись, хотя жили в одном городе. Он никакого интереса к сыну не проявлял. А потом угодил в тюрьму на семь лет. Сначала я подала на алименты, было возбуждено исполнительное производство и некоторое время из тюрьмы приходили какие-то копейки. А, когда он вышел, Саше было уже 11 лет. Больше я алименты с него не требовала, пожалела просто, думала, снова посадят, если не сможет платить. Но, оказывается, надо было написать заявление об окончании исполнительного производства – теперь мне это поставили в вину, когда я попросила приставов предоставить документы, что он ничего не платил сыну. Мне в этом отказали на основании того, что исполнительное производство окончено, - делится Наталья.

- У меня до последнего была надежда, что справедливость восторжествует и бывшему мужу не удастся нажиться на гибели Саши, - продолжает Наталья. – Но этого не произошло. Суд посчитал уважительной причиной пропуск срока вступления в наследство моего бывшего мужа, так как он якобы не знал о гибели Саши и его похоронах. У нас город маленький, весь город знал, а отец, который, если верить утверждению его адвоката, активно участвовал в жизни своего сына, почему-то не был в курсе.


Эта история возмутила многих жителей Котово. Когда люди узнали, что вдруг объявившийся отец решил претендовать на деньги и имущество погибшего на СВО сына, к осиротевшей женщине подходили на улице незнакомые люди и выражали свое сочувствие и негодование поступком бывшего супруга. Некоторые даже предлагали поговорить с Алексеем «по-мужски», но от таких предложений Наталья отказывалась.

- Я даже сейчас не знаю, пережила ли я гибель единственного сына. А эти суды отняли у меня последние силы. Пусть он забирает то, что сможет забрать, если закон оказался на его стороне. Но я точно знаю, если бы Саша сейчас мог встать из могилы, он бы плюнул ему в лицо. И пусть он живет с этим, - заявила Наталья.

Напомним, 21-летний Александр Казанцев погиб 30 марта 2022 года в  боях в Мариуполе, при взятии завода «Азовсталь». После армии он заключил контракт, был награжден медалью участника военной операции в Сирии. На СВО Саша был разведчиком-пулеметчиком взвода глубинной разведки. В последний день своей короткой жизни  он с товарищами пошел в разведку, но бойцы  нарвались на засаду. Сашу ранили. Он сказал ребятам, чтобы они отходили, а сам остался и погиб. Но тело его нашли не сразу – год он числился пропавшим без вести.

Корреспондент V102.RU в течение целого дня пытался дозвониться до Алексея Кубанцева, чтобы выяснить его мнение по сложившейся ситуации. Однако на звонки, а также на сообщение о готовящейся публикации и предложении высказать свою точку зрения он так и не ответил. Но редакция информагентства готова предоставить ему площадку для комментария.
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.04.2024 20:53
Расследования 20.04.2024 20:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2024 10:53
Расследования 20.04.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2024 18:48
Расследования 19.04.2024 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2024 12:53
Расследования 19.04.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2024 12:24
Расследования 19.04.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2024 18:10
Расследования 18.04.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2024 16:36
Расследования 18.04.2024 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2024 16:04
Расследования 18.04.2024 16:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2024 13:33
Расследования 18.04.2024 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2024 13:10
Расследования 18.04.2024 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.04.2024 10:26
Расследования 18.04.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2024 20:02
Расследования 17.04.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2024 16:29
Расследования 17.04.2024 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2024 21:38
Расследования 16.04.2024 21:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2024 16:34
Расследования 16.04.2024 16:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:24
В Волгограде 20 апреля сгорели два частных домаСмотреть фотографии
20:53
Под Волгоградом 18-летнего юношу посадили за роман с шестиклассницейСмотреть фотографии
20:19
Сергей Попков назвал причину поражения «Ротора» от «Новосибирска»Смотреть фотографии
19:34
«Саша плюнул бы ему в лицо»: под Волгоградом у матери погибшего на СВО сына хотят забрать квартиру и гробовыеСмотреть фотографии
18:45
Похолодание до +2 ожидают в Волгоградской области 23 апреляСмотреть фотографии
18:05
Субботник в ЦПКиО Волгограда отметился детскими посадкамииСмотреть фотографии
17:24
На насосной станции в Волгограде заменили гигантские задвижкиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:56
С Лысой горы в Волгограде вывезли четыре грузовика с мусоромСмотреть фотографии
16:21
Не хватило воздуха?: «Ротор» потерпел фиаско в Новосибирске - 0:2Смотреть фотографии
15:38
«Все строится не только на знании правил»: координатор «Тотального диктанта» оценила грамотность волгоградцевСмотреть фотографии
14:26
Волгоградским курам запретили нести золотые яйца перед ПасхойСмотреть фотографии
13:51
Генеральную уборку устроили жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области найдена мертвой пропавшая в феврале бабушкаСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде пенсионерка и школьница покалечились в автобусахСмотреть фотографии
12:47
«Прямо стыд какой-то»: в Котово сняли на видео «раны» на здании ЦРБСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
Исторический детектив «Операция «Карпаты» выйдет на Wink 25 апреляСмотреть фотографии
12:30
Жители Волжского массово лишились интернетаСмотреть фотографии
11:47
Волгоградка потеряла 32 тыс рублей при покупке фейкового мальтипуСмотреть фотографии
10:56
«Красный Октябрь» присоединился к общегородскому субботникуСмотреть фотографии
10:53
Еле на ногах стоял: в Волгограде арестовали дачника за поджог соседкиСмотреть фотографии
09:38
Акулина предрекла погоду в Волгоградской области на полгодаСмотреть фотографии
09:01
Росстат: рождаемость в Волгоградской области выросла в февралеСмотреть фотографии
08:54
«Росгосстрах» в Волгограде застраховал автопарк регионального предприятия на 184 млн рублейСмотреть фотографии
08:14
«Волжаночка» вышла в плей-офф высшей лиги «Б» по волейболуСмотреть фотографии
07:19
Нефть разлилась в Волгоградской области из прохудившейся трубыСмотреть фотографии
22:13
Пассажир рейса из Минеральных Вод скончался в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:24
Волгоградцев предупредили о возможной краже аккаунтов в TelegramСмотреть фотографии
21:02
Построенный для ихтиологов дом с башенкой в Волгограде отреставрируют за 22 млн рублейСмотреть фотографии
20:41
«Ротор» 20 апреля впервые встретится с «Новосибирском»Смотреть фотографии
20:26
В выходные Волгоград и область прогреются до +32 градусовСмотреть фотографии
 