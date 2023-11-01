«Он Сашу не воспитывал»: в Волгоградской области отец погибшего на СВО контрактника делит его наследство и гробовые

Отец погибшего на СВО контрактника Александра Кубанцева намерен отсудить у своей бывшей супруги имущество и денежные выплаты, которые женщина получила от государства после потери сына. Как рассказала V102.RU Наталья Казанцева, накануне Котовский районный суд Волгоградской области удовлетворил иск Алексея Кубанцева, ее бывшего мужа, который требовал восстановления срока вступления в наследство.



– Мой сын Саша погиб 30 марта 2022 года в ожесточенных боях в Мариуполе, при взятии завода «Азовсталь», – начала свой грустный рассказ Наталья. – Ему был всего 21 год. После армии он заключил контракт, был награжден медалью участника военной операции в Сирии. На СВО Саша был разведчиком-пулеметчиком взвода глубинной разведки. В тот страшный день он с товарищами пошел в разведку, но они напоролись на засаду. Сашу ранили. Он сказал ребятам, чтобы они отходили, а сам остался и погиб. Но тело его нашли не сразу – год мой сын числился пропавшим без вести. Это был страшный год в моей жизни. Мне хотелось верить, что он жив. Но чуда не случилось. Я смогла похоронить Сашу только в мае этого года. Он был у меня единственным сыночком, я не представляла, как я буду без него жить.



Однако раздавленную горем женщину ждало еще одно испытание. Она случайно узнала, что ее бывший супруг Алексей стал узнавать в военкомате про денежные выплаты, положенные при гибели военнослужащего.



– Я была потрясена этой новостью, – делится Наталья. – Дело в том, что Саша вырос без отца – мы развелись, когда сыну было всего три годика. И, хотя жили в одном городе, после этого фактически не виделись. Он тоже не проявлял интереса к ребенку. После развода я узнала, что он попал в тюрьму на семь лет. Я даже не знала, за что его посадили. Сначала я подала на алименты, было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него части заработка на сына. Некоторое время приходили какие-то копейки из тюрьмы. А когда он вышел, Саше было уже 11 лет. Больше я алименты от него не требовала, думала, вдруг еще посадят, не хотела испортить ему окончательно жизнь, но и никакого заявления об окончании исполнительного производства я не писала. Сам он по собственному желанию ничего сыну не присылал. Так мы и жили вдвоем с Сашей практически на то, что я зарабатывала.



По словам Натальи, вскоре после известия она встретилась с бывшим супругом.

– Я спросила, как у него хватает совести что-то требовать за смерть сына, которого он не воспитывал и которому не платил алименты? Он стал оправдываться, мол, он не будет ни на что претендовать. Тогда я ему предложила у нотариуса заверить официально его отказ. Он согласился, и мы оформили все в нотариальном документе, – продолжила женщина.



Однако, как выяснилось, мужчина все-таки имел свои виды и на наследство погибшего сына, и на деньги, которые выплатило его маме государство.

– И вдруг я узнаю, что мой бывший муж подал иск о восстановлении срока вступления в наследство. А какое наследство? У Саши осталась только доля в квартире, в которой мы с ним жили. Теперь муж хочет получить часть моего жилья, – констатирует Наталья.



По словам женщины, на суде выступили свидетели с ее стороны – это бывшие одноклассники Саши, соседи, его бывшие сослуживцы, которые подтвердили, что никогда не видели ее мужа рядом с сыном, что он и в школу к нему никогда не приходил.



– Никто не говорил о нем ничего плохого – просто его никто не знал и не видел, и Саша никогда о нем не говорил своим друзьям, – продолжила Наталья. – Все это люди рассказали в суде. Я пыталась также получить справку в службе судебных приставов о размере задолженности бывшего мужа по алиментам, но мне отказали в этом – сослались на то, что исполнительное производство давно закрыто. В результате судья удовлетворил иск бывшего мужа.



Теперь, по ее словам, он будет вступать в наследство и делить все, что осталось после гибели Саши.

– Когда мои знакомые, коллеги узнали об этом, никто не мог поверить в то, что мужчина, которому было глубоко наплевать на живого сына, решил таким образом заработать на его смерти, – Наталья едва сдерживает слезы. – Самому ему, наверное, стыдно посмотреть мне в глаза. В суд он не ходит, его интересы представляют его нынешняя жена и адвокат. Они нагло врут, рассказывают, как мой бывший муж якобы дарил подарки сыну. У меня просто нет слов.



Наталья собирается обжаловать решение Котовского районного суда. А сегодня она получила еще одну новость – ее супруг намерен отсудить также денежную долю из миллиона, который выплатили женщине из средств областного бюджета после гибели Саши.



– Сотрудники администрации Котовского района, где оформляли региональную выплату, признались, что были шокированы этим фактом, – поделилась женщина. – Потому что это в голове не укладывается у нормального человека – продать свою совесть. Никакие деньги мне не могут заменить сына. А тот, кому сын всегда был всегда безразличен, решил вот таким образом разбогатеть на его смерти, забыв, наверное, что есть еще Божий суд.



Корреспондент V102.RU позвонил Алексею Кубанцеву, отцу погибшего Саши, и попросил его прокомментировать данную ситуацию и высказать свою точку зрения на происходящее. Однако мужчина заявил, что не хочет говорить на эту тему, а после вопроса журналиста, действительно ли он не принимал участия в воспитании сына, отключил телефон.

В случае, если Алексей изменит свое решение и прокомментирует происходящее, редакция информагентства опубликует его мнение.



Мы будем следить за развитием событий.

Коллаж: Алексей Костяков /V102.RU

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