Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
Федеральные новости
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Один тюльпан или 101 роза? Волгоградский флорист рассказала, каким букетом растопить сердца волгоградок

Общество 08.03.2026 08:55
08.03.2026 08:55


Поводы для радости и искренней улыбки в нашей жизни могут быть самыми незначительными. Как и праздничные букеты цветов. Или все-таки многие волгоградки все еще мечтают получить 101 розу? Ответы на самые популярные вопросы о главном комплименте к 8 марта узнали корреспонденты ИА «Высота 102».

Начнем по порядку. Как подарить девушке весну и ощущение праздника? Основательница цветочной лавки Алена Крючкова уверена, что идеальным и универсальным подарком для девушек станет букет нежных, как сама весна, тюльпанов или более «взрослых и серьезно настроенных» красных роз.

- Классика есть классика, и большинство покупателей ассоциируют Международный женский день именно с тюльпанами, - отмечает владелица магазина «Роза ветров». – Если выставить их на витрину в феврале, они, конечно, будут пользоваться спросом. Но не таким, как накануне 8 марта. Ведь для многих тюльпан – это один из главных символов весны.


Несмотря на то, что цветочный рынок из года в год предлагает покупателям все больше изысков и необычных сочетаний, весенний топ остается практически неизменен. И все-таки в случае с модой говорить о вечности, увы, не приходится. Охапки мимозы, аромат которых моментально наполнял дом и становился главным предвестникам женского дня, сегодня уже не столь популярны у покупателей, признают флористы.

- Цветам, как и любви, покорны все возрасты. То есть у нас нет никакого деления: розы – для женщин постарше, тюльпаны – для девушек и девочек. В цветочном мире есть абсолютно универсальный товар, который подойдет всем и всегда, - рассуждает Алена Крючкова. – А вот что выбрать в этом многообразии, решат сами мужчины, ведь очень многое зависит от их темперамента. Тем, кто только строит отношения с девушкой и подходит к ней издалека, уместнее выбирать небольшие комплименты в виде одной розы или трех тюльпанов. А вот мужчинам, готовым к серьезным шагам – скажем, к предложению руки и сердца, – я бы посоветовала собирать букеты из высоких роз.

А теперь не о качестве, а об идеальном количестве цветов. Стоит ли тратиться на огромные букеты или можно ограничиться скромной мартовской классикой? Этот поистине «вечный» вопрос, по словам Алены, не имеет единственного правильного ответа.

- У нас есть замечательный клиент, который буквально каждую неделю покупает своей жене одну розочку. Каждый раз – разную! – улыбается флорист. – Для нее это уже не столько подарок, сколько приятный комплимент и повод для радости. По правде говоря, в последние годы цветы действительно воспринимаются людьми уже не как основной презент, а как небольшой сюрприз. И все-таки запрос на 51 или 101 розу никуда не уходят. Как-то раз мы разыгрывали в социальных сетях букет из 101-го цветка. Ажиотаж был как никогда. Многие девушки писали в комментариях: «Я всю жизнь мечтала о нем! Кто бы мне его подарил!»


Для сохранения в доме атмосферы праздника обладательницы весенних букетов готовы к экспериментам. Для продления жизни цветам волгоградки используют и современные средства, и проверенные временем аспирин и сахар.

- И сахар, и таблетку аспирина действительно можно использовать для того, чтобы цветы как можно дольше радовали и глаза, и душу, - подтверждает Алена Крючкова. – Но вообще я бы посоветовала девушкам использовать более эффективные современные растворы, которые сегодня можно найти практически в каждом цветочном магазине. Для дополнительного эффекта следует убрать свежие букеты подальше от батарей и от прямых солнечных лучей – больше всего света боятся тюльпаны. Их, к слову, можно даже ненадолго чем-то накрыть.


Волгоградкам, получившим в подарок на 8 марта композицию из роз, напоминают, что эти цветы, как никакие другие, любят воду и прохладу – в идеале им требуется всего 2-3 градуса тепла. В этом случае они сохранят свой праздничный вид до трех недель. В условиях комнатной температуры цветочной «классике» пойдут на пользу частая смена воды и срез стебля под углом 45 градусов.

А вот тюльпанам флорист , напротив, советует наливать как можно меньше воды. Умеренное количество влаги и темный уголок в комнате помогут волгоградкам разрушить стереотип о том, что самые весенние цветы живут максимум несколько дней.

Фото Алексея Костякова

