



В Новоаннинском районе Волгоградской области накануне, 7 марта, произошло смертельное ДТП с участием ГАЗели и фуры с полуприцепом. Как уточнили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на 716 километре трассы Р-22 «Каспий».

Напомним, жуткие последствия аварии, которая произошла у моста через реку Бузулук, очевидцы засняли на видео. От кабины большегруза практически ничего не осталось. По информации облкомздрава, второй водитель серьёзных травм не получил. Первая помощь мужчине была оказана на месте. От госпитализации он отказался.

По предварительной информации, 26-летний водитель ГАЗели выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.

В результате столкновения мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области