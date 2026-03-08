Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
Федеральные новости
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Общество

В МВД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе под Волгоградом

Общество 08.03.2026 08:43
0
08.03.2026 08:43


В Новоаннинском районе Волгоградской области накануне, 7 марта, произошло смертельное ДТП с участием ГАЗели и фуры с полуприцепом. Как уточнили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на 716 километре трассы Р-22 «Каспий». 

Напомним, жуткие последствия аварии, которая произошла у моста через реку Бузулук, очевидцы засняли на видео. От кабины большегруза практически ничего не осталось. По информации облкомздрава, второй водитель серьёзных травм не получил. Первая помощь мужчине была оказана на месте. От госпитализации он отказался.

По предварительной информации, 26-летний водитель ГАЗели выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. 

В результате столкновения мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.03.2026 11:20
Общество 08.03.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2026 10:45
Общество 08.03.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2026 10:16 Реклама
Общество 08.03.2026 10:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.03.2026 09:30
Общество 08.03.2026 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2026 08:55
Общество 08.03.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2026 08:43
Общество 08.03.2026 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2026 08:22
Общество 08.03.2026 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2026 08:13
Общество 08.03.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2026 07:36
Общество 08.03.2026 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2026 07:24
Общество 08.03.2026 07:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2026 07:11
Общество 08.03.2026 07:11
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2026 22:26
Общество 07.03.2026 22:26
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2026 21:44
Общество 07.03.2026 21:44
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2026 21:09
Общество 07.03.2026 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2026 20:12
Общество 07.03.2026 20:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:00
В Волгограде подросток на велосипеде угодил под колеса MercedesСмотреть фотографии
11:20
Волгоградки все чаще выбирают «мужские» профессииСмотреть фотографии
10:45
Мокрый снег и гололедицу в Волгоградской области обещают синоптики на новой неделеСмотреть фотографии
10:16
Прекрасным дамам посвящается: на Гремячинском ГОКе тепло поздравили женщин с 8 МартаСмотреть фотографии
10:01
Путин поздравил россиянок с Международным женским днемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Лазарев после неожиданной отмены объявил новые даты концертов в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:55
Один тюльпан или 101 роза? Волгоградский флорист рассказала, каким букетом растопить сердца волгоградокСмотреть фотографии
08:43
В МВД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:22
Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещанииСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде снят девятичасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: два БПЛА сбиты над Волгоградской областью в ночь на 8 мартаСмотреть фотографии
07:24
Четыре столичных рейса отменены и задерживаются из-за атаки БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
В Волгоградской области снят восьми часовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
22:26
Росавиация из-за нового налёта БПЛА остановила работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:44
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде мэрия поможет владельцам повреждённых БПЛА кафе и киосковСмотреть фотографии
20:12
Волгоградские сироты, оборонявшие приграничье, получат квартиры вне очередиСмотреть фотографии
18:52
Лучше поздно, чем никогда? В Волгограде проверят шум от снегогенераторов на Горной полянеСмотреть фотографии
17:18
Метеорологи предупредили волгоградцев о 26-градусных температурных качеляхСмотреть фотографии
16:11
«Каустик» сражался до конца, но уступил «Динамо‑Сунгуль»Смотреть фотографии
15:02
Четверо волгоградцев продолжают находиться в больницах после налётов БПЛАСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде вручили юбилейную премию «Женщина года»Смотреть фотографии
13:47
Волгоградки рассказали, что может сделать их счастливыми: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:28
В волгоградском ЦПКиО каток «Лагуна» вновь переоборудуют в бассейнСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде сквер на ул. Профсоюзной и ул. Академической благоустроят за 100 млн рублейСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде коммунальщики передают опыт подрастающему поколениюСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде отменили субботние рейсы из Дубая и обратноСмотреть фотографии
10:01
21 случай бешенства животных зафиксировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:24
Под Волгоградом водитель погиб в лобовом столкновении грузовиков на московской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:43
В Волгограде иномарка сбила пешехода у остановки «Руднева»Смотреть фотографии
 