Волгоградку осудят за смертельное ДТП с 14-летним ребенком на самокате





Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 65-летней жительницы Волгограда, которая на «Mercedes-Benz ML 350» насмерть сбила 14-летнего ребенка на самокате в Центральном районе. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, женщине инкриминируют ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности.

Ранее V102.RU сообщало, что трагедия произошла неподалеку от дома №8 по улице Новороссийская. Мальчик во время катания на самокате со своим другом пересекал дорогу между домами №8 и 10. Один из мальчиков успел проскочить перед машиной, погибший ребенок не успел завершить маневр.

- Проверив материалы уголовного дела, районная прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - пояснила Оксана Черединина. - Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд.

Свою вину женщина не признала. Волгоградке грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области