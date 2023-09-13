Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали момент наезда 65-летней пенсионерки за рулем Mercedes на 14-летнего мальчика на ул. Новороссийской. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина сбила подростка и протащила под колесами несколько метров.





Известно, что подросток перед смертельным ДТП катался на самокате вместе со своим другом. Около 12.30 водитель иномарки выезжала с прилегающей территории между домами №№8 и 10 по ул. Новороссийской на проезжую часть. Ребенок при этом двигался с другом на самокатах по тротуару. На выезде из двора подростки пересекали проезжую часть в направлении от дома №8 к дому №10. Один из мальчиков успел проскочить перед машиной, погибший ребенок не успел завершить маневр.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что на место смертельного ДТП выехал начальник городского УМВД. На ул. Новороссийской продолжает работать следственно-оперативная группа.