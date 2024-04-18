Расследования

В Волгограде экс-главу МКУ Кировского района Объедкову осудят за присвоение миллиона и халатность

Расследования 18.04.2024 13:10
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18.04.2024 13:10


Перед судом предстанет бывший директор муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений Кировского района г. Волгограда» Наталья Объедкова, в отношении которой почти год назад было возбуждено уголовное дело о присвоении бюджетных средств.

Как сообщили V102.RU в СУ СКР по Волгоградской области, женщина обвиняется по двум статьям УК РФ - ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

В ходе расследования установлено, что Объедкова давала бухгалтеру указания о начислении и выплате ей зарплаты, значительно превышающий установленный размер. Так, за 8 месяцев 2022 года и три месяца 2023 года директор МКУ незаконно получила свыше 1 миллиона рублей.

Ранее, напомним, сообщалось, что она незаконно получила порядка 260 тысяч рублей, но в итоге сумма оказалась существенно больше.

Следователи также собрали доказательства о причастности женщины к многомиллионной халатности. Так, обвиняемая подписала акты приема по контракту о поставке систем кондиционирования, тем самым подтвердив, что указанное оборудование пришло надлежащего качества и соответствует всем условиям контракта. Индивидуальному предпринимателю, с которым был заключен договор, было перечислено около 3,5 миллиона рублей. Однако выяснилось, что коммерсант поставил оборудование несоответствующее техзаданию и более дешевое. В отношении поставщика возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время оно рассматривается в суде.

Уголовное дело в отношении Объедковой с утвержденным обвинительным заключением также направлено в суд для рассмотрения по существу.

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