В Волгограде на директора МКУ Центр Кировского района Наталью Объедкову завели дело

В Волгограде директор муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений Кировского района г. Волгограда» стала фигурантом уголовного дела о присвоении бюджетных средств. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, с начала 2023 года руководитель незаконно получила под видом зарплаты 260 тысяч рублей.

Уголовное дело, по информации Чередининой, возбуждено по итогам проверки, проведенной прокуратурой Кировского района. Схема, к которой прибегла подозреваемая, предельно проста.

– Установлено, что руководитель МКУ с января по март 2023 года давала указания бухгалтерии о начислении заработной платы в размере 200 тысяч рублей при фактической ставке 70 тысяч рублей, – пояснила представитель надзорного ведомства ИА «Высота 102». – Всего таким способом руководителем учреждения незаконно получено порядка 260 тысяч рублей.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено и расследуется по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

– В настоящее время подозреваемая от занимаемой должности освобождена. Расследование уголовного дела взято прокуратурой Кировского района на контроль, – уточнила Оксана Черединина.

Как сообщает ИА «Высота 102», руководителем МКУ Кировского района до увольнения с должности являлась Наталья Объедкова. Впрочем, как действующий руководитель она до сих пор указана в системе СПАРК. Волгоградка возглавляла муниципальное учреждение на протяжении 10 лет – с июня 2012 года.