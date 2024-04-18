Борьба с коррупцией

Крупную аферу с «Фондом ипотечного кредитования» из Грозного разоблачили в Волгоградской области

Борьба с коррупцией 18.04.2024 10:14
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18.04.2024 10:14


В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении генерального директора ООО «Фонд ипотечного кредитования» Ларисы Гапаевой, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, основанием для этого послужили материалы проверки прокуратуры Серафимовичского района, которая выявила подозрительные сделки с использованием средств государственной поддержки для многодетных семей.

На основании федерального законодательства, многодетные семьи, в которых с 1 января 2019 года появился третий ребенок и более, имеют право на государственную поддержку в размере 450 тысяч рублей в случае, если родители являются заемщиками по ипотечному жилищному займу (кредиту). Агентом правительства России в данных взаимоотношениях является АО «ДОМ.РФ».

Прокуратура выявила, что в конце 2023 года четверо многодетных женщин, которые проживают в разных районах Волгоградской области, приобрели земельные участки стоимостью 630 тысяч рублей каждый. Для покупки участков якобы использовались личные средства женщин - по 122 тысячи 300 рублей и заемные средства в размере 497 тысяч 700 рублей, предоставленных ООО «Фонд ипотечного кредитования» на основании договоров займа. При этом, как было установлено, кадастровая стоимость таких участков не превышала 60 тысяч рублей. 

Все договоры купли-продажи земли и договоры займа были заключены в ноябре 2023 года в городе Грозном и зарегистрированы в Управлении Росреестра по Чеченской Республике.

- Проведенной прокуратурой Серафимовичского района Волгоградской области проверкой установлено, что жительницами региона указанные  договоры купли-продажи земельных участков и договоры займа не заключались и не подписывались, в г. Грозный Чеченской Республики женщины не выезжали, кредитные денежные средства не получали. Также они не подавали заявления о регистрации права собственности на земельные участки в Управление Росреестра по Чеченской Республике, - сообщила Черединина.

Проверка показала, что в АО «ДОМ.РФ» заявления о выплате денежных средств в размере 450 тысяч рублей в счет погашения предоставленных займов были направлены генеральным директором ООО «Фонд ипотечного кредитования». После рассмотрения этих заявлений на расчетный счет ООО «Фонд ипотечного кредитования» перечислены денежные средства в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей.

Согласно системе СПАРК, ООО «Фонд ипотечного кредитования» зарегистрировано в городе Грозный в ноябре 2022 года. Генеральным директором этой организации является Лариса Гапаева.

Вину в инкриминируемом деянии женщина не признает.

В целях восстановления прав многодетных матерей из Волгоградской области прокуратурой предъявлены в суд исковые заявления об оспаривании сделок купли-продажи земельных участков, договоров займа, а также исключении из реестра лиц, получивших данную меру государственной поддержки (на рассмотрении).

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