В матче «Каустика» и «Саратова» забросили 60 мячей





Гандболисты волгоградского «Каустика» сегодня, 16 апреля, в первом матче турнира в чемпионате России за 9-12 места на выезде сыграли вничью со «СГАУ-Саратов» со счетом 30:30, сообщает V102.RU. Всего, таким образом, в поединке команды забросили ровно 60 мячей.

Гандболисты волгоградского «Каустика» сегодня, 16 апреля, в первом матче турнира в чемпионате России за 9-12 места на выезде сыграли вничью со «СГАУ-Саратов» со счетом 30:30, сообщает V102.RU. Всего, таким образом, в поединке команды забросили ровно 60 мячей.

Напомним, на предварительном этапе Суперлиги саратовцы заняли девятое место в таблице, набрав 13 очков. А волгоградцы заработали 11 баллов и расположились на предпоследней, 11-й позиции после 22 проведенных туров. Теперь всем четырем коллективам, находящимся в этом диапазоне, предстоит отчаянная борьба за сохранение места в элитном дивизионе на следующий сезон.Счет в сегодняшнем матче был открыт после реализованного пенальти в исполнении игрока гостей Никиты Ларина. Уже в следующей атаке Александр Рыжков сравнял, а затем Данила Иванов и снова Ларин своими точными бросками поспособствовали преимуществу «Каустика» в плюс два. Постепенно саратовцы стали перехватывать инициативу и к исходу стартовой десятмиминутки им удалось совершить рывок из нескольких заброшенных мячей подряд, позволивший захватить лидерство — 6:4. «Химики» допускали потери на чужой половине и в целом реализация их моментов ухудшилась, что стало причиной взятого тайм-аута наставником волгоградского клуба Дмитрием Бочарниковым.Перерыв взбодрил гандболистов «Каустика» и уже в начале второй половины тайма попадание Иванова и успешно реализованный отрыв один в один от Даниила Кольцова сделал счет 10-8 в пользу «химиков». В начале третьей десятиминутки Андрей Воробьев дважды подряд реализовал семиметровый. На площадке шла равная игра в борьбе за важнейшие очки в турнирной таблице. Перед самым перерывом Александр Рыжков отличился в большинстве и сократил отставание хозяев от соперников до минимума. Однако на последних секундах Вадим Ибраков успел поразить цель и отдыхать команды ушли при счете 16:14 в пользу «Каустика».Старт второго тайма остался за гостями. Никита Ларин техничным приемом отправил мяч в сетку ворот оппонентов, а вскоре и Данила Иванов выстрелил дуплетом, в результате чего «химики» стали опережать саратовцев на пять очков. Но закрепить на дистанции такую уверенную игру у волгоградского коллектива не получилось. Хозяева нашли, чем ответить и удивить «Каустик». Дважды Тамерлан Мусаев, а также по разу Данила Сазонов и Андрей Трофимец поразили ворота, защищаемые волгоградским голкипером Никитой Михайловым, и от преимущества гостей остался лишь один мяч. Дмитрий Бочарников снова взял тайм-аут, который помог его подопечным активизироваться.На старте второй половины тайма результативным действием отметился Вадим Ибраков и после удачного отрезка «химики» в очередной раз ушли в отрыв — 26:22. За десять минут до финальной сирены саратовец Павел Матвеев установил равенство и далее пошла игра на три исхода — обе команды имели все шансы выиграть, плюс сохранялась вероятность ничьей в сегодняшнем противостоянии. После попадания Данилы Иванова «Каустик» повел с разницей в плюс два, но и хозяева не собирались сдаваться.В концовке поединка Тамерлан Мусаев и Кирилл Гончаренко дважды «вскрыли» оборону «Каустика». Заключительные атаки для обоих коллективов успехом не увенчались. Иванова в решающий момент немного подвела точность, а выстрел Павла Матвеева отразил Никита Михайлов.Итог — 30:30, ничья в результативной битве конкурентов. В составе «химиков» лучшим бомбардиром стал Данила Иванов с девятью набранными баллами. Никита Ларин был точен при всех своих семи исполненных бросках. В следующем матче «Каустик» 22 апреля примет уфимский «Акбузат». Начало встречи в 18-30 ч.