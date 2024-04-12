На юге Волгограда во дворе стоматологии устраняют порыв на сетях

Происшествия 12.04.2024 20:32
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12.04.2024 20:32
В Кировском районе Волгограда устраняют порыв во дворе дома №32 по ул. Писемского, где расположена стоматологическая поликлиника №11. Как рассказали V102.RU волгоградцы, вода залила двор, где находятся также дома №75 по ул. Шумилова и №84 по ул. Писемского. Подвал одного из подъездов дома №78 также подтоплен. По словам очевидцев, на месте порыва работает техника.
В «Концессиях водоснабжения» пояснили, что специалисты устраняют технологическое нарушение у дома №75 по ул. Шумилова.
- Место повреждения трубопровода определено. В ближайшее время разлив воды будет ликвидирован. После окончания работ бригады откачают воду с проезжей части и обследуют подвалы соседних домов, - пояснили в компании.
Фото читателей V102.RU
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