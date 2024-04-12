В Волгограде зачинщик драки в автобусе №21 останется в СИЗО до 2 июня

Расследования 12.04.2024 12:36
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12.04.2024 12:36
Облсуд оставил без изменения меру пресечения в отношении Даниила Горюнова, подозреваемого в избиении пассажира автобуса. Как сообщили V102.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, такое решение было принято по результатам апелляционной жалобы на постановление Краснооктябрьского районного суда, который арестовал ранее судимого за кражу 19-летнего волгоградца до 2 июня 2024 года.Адвокат Горюнова просил изменить меру пресечения своего подзащитного, заменив ее на домашний арест. Однако облсуд в этом отказал.
Напомним, жителей Волгограда возмутил вопиющий случай, произошедший 1 апреля в салоне автобуса №21. Даниил Горюнов, а также шестеро его несовершеннолетних знакомых, неадекватно отреагировали на замечание, которое им сделал один из пассажиров по поводу их поведения в общественном месте. В результате они избили мужчину.
Ранее сообщалось, что облсуд оставил в изоляции четверых участников избиения, которые тоже просились домой.
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