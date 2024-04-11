Суд оставил в СИЗО четверых фигурантов дела об избиении волгоградцев

Волгоградский областной суд сегодня, 11 апреля, рассмотрел жалобу на меру пресечения в отношении четверых фигурантов уголовного дела о жестоком избиении 38-летнего пассажира автобуса № 21 в Краснооктябрьском районе Волгограда и нападении на прохожего во дворе дома № 31 по улице Штеменко, сообщает V102.RU.

— Проверив представленные материалы и обсудив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции оставил без изменения избранную в отношении каждого из несовершеннолетних меру пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В свою очередь адвокаты подозреваемых просили суд выпустить их на свободу из СИЗО, избрав меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в частности, требовали домашнего ареста для своих доверителей.

Напомним, семерым подросткам в возрасте от 15 до 19 лет предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.213 УК РФ), троим из них вменяют похищение паспорта (ч.2 ст.325 УК РФ). Помимо этого, в отношении сотрудников ПДН, на учете у которых состояли четверо обвиняемых, также организована проверка по статье УК РФ о халатности.

Ранее всех участников нападения на волгоградца задержали, одного даже пришлось объявить в розыск. Самым старшим в компании оказался ранее судимый за кражу 19-летний Даниил Горюнов. Банду подростков поместили под стражу.

Фото: архив ИА «Высота 102»