Расследования

СК предъявил обвинение банде подростков, избивших волгоградца в автобусе

Расследования 08.04.2024 14:59
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08.04.2024 14:59


В Волгограде банде подростков, избивших пассажира автобуса №21 и напавших на прохожего, следственными органами предъявлено обвинение. Все семь человек в возрасте от 15 до 19 лет обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц, – по ч.2 ст.213 УК РФ, троим из них предъявлено обвинение по статье о похищении паспорта – по ч.2 ст.325 УК РФ.



Расследование в настоящее время продолжается. 

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены необходимые осмотры и выемки, очные ставки между обвиняемыми и потерпевшими, изъяты мобильные устройства фигурантов, по которым также назначены исследования, изучаются записи с камер видеонаблюдения автобуса, устанавливаются и допрашиваются очевидцы совершенных преступлений, а также иные возможные эпизоды противоправных действий фигурантов, – сообщили 8 апреля в СУ СК России по Волгоградской области, добавив, что доклад о ходе расследования был представлен главе СК России Александру Бастрыкину. 

Кроме того, в отношении сотрудников ПДН, на учете у которых состояли четверо обвиняемых, также проводится проверка по статье УК РФ о халатности. Напомним, что корреспонденты ИА «Высота 102» обращались в одно из учебных заведений Волгограда, где обучаются обвиняемые, однако там не смогли пояснить, будут ли отчислены участники нападения на волгоградца. 

По информации СУ СКР, сотрудниками также будет дана оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних.

Напомним, ранее все семеро участников избиения волгоградца в автобусе решением суда были помещены в следственный изолятор. 

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