В Волгограде банда подростков напала на прохожего

Еще одно избиение подростками волгоградца попало на видео. Как сообщает V102.RU со ссылкой на видеоролик, опубликованный в телеграм-канале «Волгоград. Без цензуры», происшествие случилось накануне, 1 апреля, около полуночи возле дома №31 по ул. Штеменко.
Происходящее сняла на видео одна из жительниц дома – на мужчину напали трое подростков, которые били его ногами и руками. Очевидцы предположили, что это сделали подростки из компании, напавшей на пассажира автобуса №25 в этот же день. Утверждается, что у пострадавшего забрали деньги и документы. После того, как на крики мужчины откликнулись жители дома, потребовавшие остановить избиение, хулиганы удалились, при этом извинившись перед жильцами.
Ранее, напомним,
сообщалось о нападении группы подростков на пассажира автобуса №21 вечером 1 апреля. Озверевшие молодые люди выволокли мужчину, который сделал им замечание, из салона, где продолжили бить его ногами.
СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту хулиганства, подростки разыскиваются.