В Волгограде гражданину Китая спасли кисти рук

Здравоохранение 10.04.2024 15:45
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10.04.2024 15:45
Врачи волгоградской больницы №25 спасли руки молодого китайца от ампутации кистей. Как сообщили V102.RU в медучреждении, в больницу гражданин КНР поступил с тяжелыми травмами. У молодого человека зафиксировали многочисленные резаные раны, которые грозили ему невозможностью управлять кистями рук и, соответственно, себя обслуживать.В отделении травматологии гражданину Чжан Чжэчэну оказали необходимую помощь, а затем он был направлен в отделение ЛФК на реабилитацию.
Процесс выздоровления пациента находится под контролем врачей отделения. Молодой человек уже может шевелить пальцами рук.
Скриншот видео больницы №25 VK.com
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