Бронзовые вы наши! «Динамо-Синара» вошло в тройку призеров Кубка России по гандболу

Сорванные голоса, бешеный сердечный ритм, а в конечном итоге праздник со слезами на глазах - все эти эмоции были пережиты в матче «Динамо-Синары» с тольяттинской «Ладой» в битве за третье место, которая состоялась сегодня, 7 апреля, в Ростове-на-Дону. И все не зря - волгоградские гандболистки стали бронзовыми призерами Кубка России, победив со счетом 27:23, сообщает V102.RU.

Бело-голубым удалось продемонстрировать едва ли не лучший по качеству гандбол в нынешнем сезоне, учитывая статус соревнований и уровень соперника. Подопечные Олега Кулешова поймали свою игру в атаке и отчаянно сражались друг за друга в защите. После вчерашней неудачи в полуфинальных баталиях обе команды были настроены на мажорной ноте завершить турнир. С первых минут сегодняшнее противостояние искрило эмоциями и накалом страстей. Дополнительный кураж своим любимым коллективам придали и болельщики «Динамо» и «Лады», с самого начала активно и громко поддерживающие участников битвы за третье место.





Хотя встреча для бело-голубых началась отнюдь непросто. Это был тот момент, когда нужно было перетерпеть, показать характер и справиться с тяжелым периодом в матче. Волгоградки в дебюте поединка, к сожалению, снова совершали далеко необязательные потери, после которых гости к четвертой минуте забросили дважды подряд и вышли в лидеры. В составе «Синары» затем первой отличилась Варвара Семина с дальней дистанции. Вскоре Анна Верещак совершила спасение, но при быстрой передаче своей одноклубнице оказалась немного не точна и игровой снаряд перехватили соперницы, после чего Алиса Дворцевая в результате быстрой контратаки сделала счет 3:1.



Но со временем бело-голубым удалось справиться с небольшим стартовым волнением и уже динамовки начали брать ситуацию под контроль. Безусловно, нельзя недооценивать важность отраженного Верещак пенальти на восьмой минуте, придавшего команде Олега Кулешова дополнительный эмоциональный заряд и стремление бежать вперед с еще большими силами. К середине тайма после точного попадания Алины Загородневой преимущество «Синары» стало насчитывать три мяча — 8:5. Благодаря уверенной реализации и пойманному куражу при классной атмосфере на трибунах в «Крытом футбольном манеже» динамовки продолжали уверенно действовать против прошлогодних финалистов Кубка страны и сами задавали темп «бронзовому» сражению.



Однако стоит отметить, что полная самоотдача, показанная волгоградскими гандболистками в первой половине, дала небольшой побочный эффект ближе к концовке тайма. В третьей десятиминутке бело-голубые, немного уставшие в результате активного прессинга и быстрых розыгрышей комбинаций, лишь раз поразили ворота тольяттинского коллектива. На данном отрезке эффектным попаданием отметилась Елизавета Дудкина. В то же время и игроки «Лады» c трудом находили способы вскрывать оборону оппоненток в заключительной трети тайма. На перерыв команды ушли при заслуженном преимуществе «Динамо-Синары» — 13:10.



Оставалось надеяться на грамотную работу тренерского штаба волгоградской команды. Стоит отметить, что ожидания поклонников бело-голубых оправдались и во второй половине встречи. После перерыва забросили Арина Безбабных, Анастасия Шкитина и дважды Варвара Семина. Чувствуя, что ситуация становится все более непростой, наставник «Лады» Дмитрий Тихон решается взять тайм-аут после очередного активного и результативного начала со стороны динамовок.



Зал, тем временем, не умолкал ни на секунду, и, казалось, что гандболистки обеих команд буквально черпали энергию с трибун. К слову, за волгоградок активно болели и ростовчане. Правда, поклонники «Синары» были вынуждены заметно понервничать, когда к середине тайма отрыв их любимых спортсменок стал заметно сокращаться. В этот момент соперницы на опыте почувствовали, что можно переломить чащу весов в свою пользу и приблизились к бело-голубым максимально близко. В один мяч — 20:19 - лидировало «Динамо», но уже уверенности в итоговой победе стало меньше.



Однако волгоградки в ключевой момент все же не дрогнули и на важнейшем отрезке не только не позволили «Ладе» сравнять, но и сами снова убежали вперед. После оформленного счета 23:19 Тихон повторно воспользовался правом на минутный перерыв для организации финального шторма. Но, как кажется, динамовки в этот самый момент почувствовали, что сегодня их день и не собирались давать оппоненткам возможностей уйти от поражения. Заключительные минуты почти вся скамейка «Динамо-Синары» провела на ногах, эмоционально реагируя на каждый заброшенный мяч и на каждое успешное действие в защите.



Сам Олег Кулешов ни на минуту не выключался из игры и продолжал регулярно давать указания своим подопечным. При этом наставник бело-голубых вместе с остальным персоналом и спортсменками не стеснялся проявлять яркие эмоции, когда его команда давала повод для положительных реакций на игровые эпизоды. На последней минуте матча заключительный динамовский гол оказался на счету Арины Безбабных. 27:23 — итоговая важнейшая победа «Динамо-Синары» в схватке за бронзовые медали Кубка России.



В составе победительниц лучшим бомбардиром поединка стала Варвара Семина с шестью точными попаданиями. При этом важно, что сегодня на арене зрители наблюдали настоящую команду, где каждый был друг за друга и бился до последнего. Бело-голубые отдали все силы на площадке и после окончания игры плакали от счастья и радовались блестящему успеху, добытому в результате упорной работы и слаженно выстроенной системе всего волгоградского гандбола. Конечно же, спортсменки разделили радость от победы c поклонниками, утопая в объятиях своих преданных фанатов, заполнивших солидную часть арены на этом гандбольном празднике.



Безусловно, помимо гандболисток, непосредственных «виновниц» торжества, надо сказать и добрые слова в адрес директора «СШ по гандболу «Динамо» Стеллы Вартанян, которая поддерживала волгоградский клуб на трибунах во время ростовского «Финала четырех». Конечно же, нельзя не отметить и большой труд всего тренерского штаба во главе с 49-летним специалистом Олегом Кулешовым. Наставник «Синары» работает c нынешней командой с 2021-го года и с каждым сезоном его подопечные прогрессируют и в плане качества показанного гандбола, и в плане результатов.



Для всех сотрудников и болельщиков «Динамо-Синары» эти бронзовые награды, добытые «потом и кровью», могут считаться большой настоящей победой и, возможно, зарождением новых славных традиций и предвестником дальнейших успешных результатов во всем волгоградском гандболе.



Отметим, что после паузы, связанной с играми сборных, стартует плей-офф Суперлиги, где динамовкам в первом раунде предстоит биться с «Ростов-Доном» в четвертьфинальной серии. Стартовая игра состоится 24 апреля в Волгограде. Остается верить, что успешное выступление в Кубке России придаст дополнительной уверенности и перед выступлением бело-голубых в решающих стадиях национального чемпионата.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото и видео: ИА «Высота 102»