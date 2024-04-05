Под Волгоградом осудят опохмелившегося водителя такси за ДТП с пострадавшей





В Иловлинском районе Волгоградской области следователи МВД поставили точку в уголовном деле в отношении 41-летнего таксиста, по вине которого пассажирка получила тяжкие травмы. Как сообщили V102.RU в региональном главке, инцидент произошел 25 апреля 2022 года на 915-м километре трассы Р-22 «Каспий».

Следствием установлено, что мужчина 24 апреля приехал на арендованном Volkswagen Polo в одно из сел Иловлинского района на отдых, где употреблял спиртные напитки. На следующий день он опохмелился и отправился на вызов к клиенту.

- Около 16:40 мужчина двигался с превышением установленной скорости со стороны Волгограда в направлении Москвы, и на территории Иловлинского района совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21041», - пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области. - В результате ДТП 50-летняя пассажирка отечественной легковушки получила множественные переломы, раны и ушибы тела и головы.

Мужчине вменяется ч. 2 ст. 264 УК РФ – нарушение в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

- Мужчине предъявлено обвинение. Вину в содеянном он полностью признал, - уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Иловлинский районный суд Волгоградской области для рассмотрения.

Обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области