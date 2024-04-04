Происшествия

На ферме под Волгоградом свиньи заразились африканской чумой

Происшествия 04.04.2024 19:25
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04.04.2024 19:25


В Волгоградской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ регионального комитета ветеринарии, инфекцию обнаружили в одном из животноводческих хозяйств Наголенского сельского поселения Котельниковского района. На неблагополучной территории введен карантин,  а в эпизоотическом очаге будут изъяты свиньи, а также весь приплод и продукты переработки свинины. Владельцам животным выплатят компенсации.
Также предусмотрены другие мероприятия по не допущению распространения инфекции. На въезде в угрожаемую зону будут оборудованы дезбарьеры, специалисты также проведут обработку мест содержания домашних животных.

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