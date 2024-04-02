Происшествия

18-летнего парня в балаклаве и с пистолетом остановили на улице в Волгограде

Происшествия 02.04.2024 21:06
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02.04.2024 21:06




Полицейские задержали 18-летнего юношу, который привлек внимание прохожих подозрительным видом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, в Краснооктябрьском районе горожане обратили внимание на молодого человека в балаклаве, закрывающее его лицо, и в снаряжении, похожим на военную экипировку. Парень также нес с собой большую сумку.
Бдительные граждане сделали замечание волгоградцу, мол, в такое непростое время не следует ходить в таком виде. А один из самых нервных очевидцев позвонил в полицию и сообщил о необычном прохожем. Он и снял на видео, как полицейские остановили молодого человека и достали из его жилетки пистолет.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что отреагировали на сообщение, поступившее в дежурную часть о нахождении на улице Кузнецова гражданина с предметом, похожим на оружие.
- Прибывшие на место сотрудники ППС доставили гражданина в отдел полиции для разбирательства. У 18-летнего мужчины изъят газовый пистолет, не требующий регистрации. Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - прокомментировали в главке.
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