









Полицейские задержали 18-летнего юношу, который привлек внимание прохожих подозрительным видом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, в Краснооктябрьском районе горожане обратили внимание на молодого человека в балаклаве, закрывающее его лицо, и в снаряжении, похожим на военную экипировку. Парень также нес с собой большую сумку. Полицейские задержали 18-летнего юношу, который привлек внимание прохожих подозрительным видом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, в Краснооктябрьском районе горожане обратили внимание на молодого человека в балаклаве, закрывающее его лицо, и в снаряжении, похожим на военную экипировку. Парень также нес с собой большую сумку.

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Бдительные граждане сделали замечание волгоградцу, мол, в такое непростое время не следует ходить в таком виде. А один из самых нервных очевидцев позвонил в полицию и сообщил о необычном прохожем. Он и снял на видео, как полицейские остановили молодого человека и достали из его жилетки пистолет.В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что отреагировали на сообщение, поступившее в дежурную часть о нахождении на улице Кузнецова гражданина с предметом, похожим на оружие.- прокомментировали в главке.