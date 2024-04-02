Происшествия

«Сразу вцепилась в лицо»: стали известны жуткие подробности нападения собаки на женщину под Волгоградом

Происшествия 02.04.2024 18:29
0
02.04.2024 18:29


Родные пострадавшей от нападения бездомной собаки жительницы Волжского Волгоградской области поделились подробностями происшествия, в результате которого молодая женщина получила серьезные травмы.
По словам Александра, отца 34-летней волжанки, все случилось вечером 28 марта, когда женщина возвращалась с работы через кольцо на ул. Карбышева.
- Моя дочь шла через сквер, недалеко от нее бежали несколько собак, - вспоминает события того вечера волжанин. – Она собак не боялась и не придала значения тому, что они ее преследуют. Потом остальные собаки отстали, осталась одна, которая продолжила бежать за дочкой. В какой-то момент она обернулась на эту собаку, а та вдруг подпрыгнула и сразу вцепилась ей в лицо.
В тот момент никого рядом с волжанкой не оказалось. Истекающая кровью женщина сама дошла до подъезда своего дома и вызвала скорую помощь. При этом никто из проезжающих мимо водителей, видя окровавленную женщину, не остановился и не предложил ей помощь.
Чтобы не травмировать свою дочку, женщина не стала подниматься домой и сама вызвала себе скорую помощь. Кровотечение было таким сильным, что кровью были залиты ее куртка и джинсы.
Скорая сразу госпитализировала пострадавшую. Травмы ее очень серьезные. На лице сорван лоскут мягких тканей. После срочной операции волжанке предстоит еще длительное лечение, в том числе пластические операции и реабилитация.
- Моя дочь страдает не только физически, но и морально, ведь она молодая женщина, на лице которой останутся шрамы, - переживает Александр. – Но опасности подвержены и другие жители города. Нападение собаки было неожиданным и немотивированным и такое может случиться и с другими.
И это не пустые слова. Как сообщало V102.RU, в этот же день в районе улицы Карбышева бездомные собаки покусали еще одну молодую женщину и подростка, и всех - в области головы и лица.
- То есть собаки целили прямо в головы и лица людям, - делится волжанин. – Это может говорить о неадекватности животных, возможно, они даже больны бешенством, учитывая неблагополучную обстановку по смертельной инфекции в нашем регионе.
Александра уже получает профилактические прививки от бешенства. В то же время произошедшее в Волжском привлекло внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову провести проверку по фактам нападения бездомных собак на троих жителей Волжского.
Пострадавшую волжанку уже опросили полицейские. Но родные женщины после окончания лечения намерены требовать компенсации от городских чиновников за страдания, которые она испытывает и которые ей еще предстоит пережить. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
02.04.2024 21:06
Происшествия 02.04.2024 21:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2024 20:51
Происшествия 02.04.2024 20:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2024 18:10
Происшествия 02.04.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2024 16:24
Происшествия 02.04.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2024 14:03
Происшествия 02.04.2024 14:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2024 11:37
Происшествия 02.04.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2024 10:32
Происшествия 02.04.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2024 10:13
Происшествия 02.04.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2024 09:54
Происшествия 02.04.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.04.2024 16:01
Происшествия 01.04.2024 16:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.04.2024 15:01
Происшествия 01.04.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.04.2024 13:09
Происшествия 01.04.2024 13:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.04.2024 13:03
Происшествия 01.04.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.03.2024 21:31
Происшествия 31.03.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.03.2024 20:09
Происшествия 31.03.2024 20:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
В Волгограде с матери двоих детей взыскали 600 тысяч за долю экс-супруга в общем домеСмотреть фотографии
21:06
18-летнего парня в балаклаве и с пистолетом остановили на улице в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:51
Пропавшую под Волгоградом 19-летнюю девушку сняли уличные камерыСмотреть фотографии
20:46
Волгоградские предприятия инвестируют в «зеленые» технологии 3 млрд рублейСмотреть фотографии
20:08
Порезали бутылкой: неизвестные напали на работников «Магнита» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:47
Участников СВО планируют освободить от процентов по кредитамСмотреть фотографии
19:26
Волгоградцы стали реже болеть гриппом АСмотреть фотографии
18:29
«Сразу вцепилась в лицо»: стали известны жуткие подробности нападения собаки на женщину под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:10
Двухлетний малыш выпал с москитной сеткой из окна под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:54
Замдиректора Волжского УЦ идёт под суд за выдачу липовых сертификатов об образованииСмотреть фотографии
17:22
Под Волгоградом медики скорой помощи попросили Путина увеличить федеральные выплатыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
Селянин сгорел во время перекура в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Установлены двое 16-летних участников жестокого избиения пассажира автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:14
В Камышине 5 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
15:46
Зарезавших и сжегших пенсионерку цыган осудили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:45
Смертельную инфекцию нашли у буренок под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:10
На Волжской ГЭС сократят сброс воды из-за пересмотра паводкового прогнозаСмотреть фотографии
15:07
Путин предложил разграничить матпомощь бойцам СВО и меры соцподдержкиСмотреть фотографии
15:02
Больше витаминов: в школах Волгограда появилось новое весеннее менюСмотреть фотографии
14:03
На юге Волгограда вспыхнули камышовые зарослиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:45
УФАС проверит цены на яйца в волгоградских магазинах «Пятерочка» и «Магнит»Смотреть фотографии
13:32
В Волжском директору аквапарка Газаряну запросили четыре года колонии: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:07
Стала известна судьба бобра, выловленного из лужи в Петров ВалеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:46
Награды за участие в ликвидации ЧС в Котельниковском районе получили руководители ЕвроХим-ВолгаКалияСмотреть фотографии
12:37
Кувырок молодой пары с мотоцикла на дорогу попал на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Работу химпредприятия в Волжском приостановили из-за нарушенийСмотреть фотографии
11:42
«Ростелеком» научил волгоградских школьников распознавать уловки мошенников в интернетеСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде банда подростков напала на прохожегоСмотреть фотографии
11:26
В Смоленске осудят обиравшего волгоградских пенсионеров курьераСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде с 5 апреля откроют три речных маршрутаСмотреть фотографии
 