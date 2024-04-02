«Сразу вцепилась в лицо»: стали известны жуткие подробности нападения собаки на женщину под Волгоградом

По словам Александра, отца 34-летней волжанки, все случилось вечером 28 марта, когда женщина возвращалась с работы через кольцо на ул. Карбышева.
- Моя дочь шла через сквер, недалеко от нее бежали несколько собак, - вспоминает события того вечера волжанин. – Она собак не боялась и не придала значения тому, что они ее преследуют. Потом остальные собаки отстали, осталась одна, которая продолжила бежать за дочкой. В какой-то момент она обернулась на эту собаку, а та вдруг подпрыгнула и сразу вцепилась ей в лицо.
В тот момент никого рядом с волжанкой не оказалось. Истекающая кровью женщина сама дошла до подъезда своего дома и вызвала скорую помощь. При этом никто из проезжающих мимо водителей, видя окровавленную женщину, не остановился и не предложил ей помощь.
Чтобы не травмировать свою дочку, женщина не стала подниматься домой и сама вызвала себе скорую помощь. Кровотечение было таким сильным, что кровью были залиты ее куртка и джинсы.
Скорая сразу госпитализировала пострадавшую. Травмы ее очень серьезные. На лице сорван лоскут мягких тканей. После срочной операции волжанке предстоит еще длительное лечение, в том числе пластические операции и реабилитация.
- Моя дочь страдает не только физически, но и морально, ведь она молодая женщина, на лице которой останутся шрамы, - переживает Александр. – Но опасности подвержены и другие жители города. Нападение собаки было неожиданным и немотивированным и такое может случиться и с другими.
И это не пустые слова. Как сообщало V102.RU, в этот же день в районе улицы Карбышева бездомные собаки покусали еще одну молодую женщину и подростка, и всех - в области головы и лица.
- То есть собаки целили прямо в головы и лица людям, - делится волжанин. – Это может говорить о неадекватности животных, возможно, они даже больны бешенством, учитывая неблагополучную обстановку по смертельной инфекции в нашем регионе.
Александра уже получает профилактические прививки от бешенства. В то же время произошедшее в Волжском привлекло внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову провести проверку по фактам нападения бездомных собак на троих жителей Волжского.
Пострадавшую волжанку уже опросили полицейские. Но родные женщины после окончания лечения намерены требовать компенсации от городских чиновников за страдания, которые она испытывает и которые ей еще предстоит пережить.