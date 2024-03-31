Бастрыкин потребовал доклад после нападения собак на трех человек под Волгоградом

Расследования 31.03.2024 14:14
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31.03.2024 14:14
Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по факту нападения бродячих собак на двоих взрослых и ребенка в Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в силовом ведомстве, контролировать проверку будут в центральном аппарате следственного комитета. Руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову предписано представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.Ранее, напомним, V102.RU сообщало о происшествиях, которые случились в Волжском 28 марта. Две женщины и 11-летняя девочка пострадали в результате нападения бездомных собак на улице Карбышева. На девочку собаки напали около ее дома на этой улице. Похожий случай произошел в сквере на кольце по ул. Карбышева – животное вцепилось в лицо 21-летней девушке. Пострадала и 34-летняя женщина около дома №41. Она вышла покормить уличных собак, после чего ее госпитализировали с рваной раной лица.
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