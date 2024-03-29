В Волжском собаки покусали ребенка и двух женщин. Всем троим вцепились в лицо





Две женщины и 11-летняя девочка пострадали в результате нападения бездомных собак в городе Волжском Волгоградской области. По жуткому стечению обстоятельств, все три случая произошли на ул. Карбышева в один день – 28 марта.

По данным источников ИА «Высота 102» в экстренных службах, первой накануне обратилась за помощью к медикам школьница. Со слов пострадавшей, собаки атаковали ее возле дома, расположенного на ул. Карбышева. У девочки диагностирована укушенная рана лица, оказывается медицинская помощь.

Во втором случае 28 марта в сквере на кольце по ул. Карбышева собаки набросились на 21-летнюю девушку. Волжанке также животные вцепились в лицо. После оказания помощи пострадавшая отказалась от госпитализации.

И третье за день нападение бездомных псов произошло в Волжском около дома №41 по ул. Карбышева на 34-летнюю женщину. Известно, что травмы она получила около 23.00, когда вышла на улицу покормить уличных собак. С рваной раной лица волжанка помещена в городскую больницу.