Расследования

«Пытался убежать»: стали известны подробности убийства мужчины на юге Волгограда

Расследования 01.04.2024 17:12
0
01.04.2024 17:12


Стали известны подробности конфликта, в ходе которого от ножевого ранения в нижнюю область живота скончался 62-летний мужчина в общежитии дома №29 по улице 2-я Динамовская в Красноармейском районе Волгограда. По сообщению СУ СК России по Волгоградской области, трагедия случилась во время застолья. 



Так, по данным следствия, 31 марта 42-летняя женщина пришла к своей сестре в общежитие, где также находился потерпевший. В процессе застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая схватила нож и ударила им мужчину в нижнюю часть живота. Волгоградец пытался убежать от нападавшей, но на лестничной клетке силы его покинули и он скончался. 

– Бригаду скорой помощи и правоохранителей вызвала сестра фигурантки, которая явилась очевидцем произошедшего, – сообщили в СУ СКР по региону. – Подозреваемая в убийстве задержана, с ее участием проводится комплекс следственных действий.  

Напомним, как стало известно ранее, к своим годам волгоградка уже имеет несколько судимостей, в том числе за убийство.  

Видео: СУ СКР России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
01.04.2024 18:33
Расследования 01.04.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2024 17:26
Расследования 01.04.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2024 12:25
Расследования 01.04.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2024 10:35
Расследования 01.04.2024 10:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2024 14:14
Расследования 31.03.2024 14:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2024 21:35
Расследования 30.03.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2024 18:52
Расследования 29.03.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2024 13:37
Расследования 29.03.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2024 13:12
Расследования 29.03.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2024 12:08
Расследования 29.03.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2024 18:48
Расследования 28.03.2024 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2024 17:44
Расследования 28.03.2024 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2024 16:36
Расследования 28.03.2024 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2024 16:10
Расследования 28.03.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2024 11:17
Расследования 28.03.2024 11:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:32
Волгоградец за 300 тысяч выставил на продажу старую посуду из McDonald'sСмотреть фотографии
18:50
Волжанам вынесли приговор за вылов направлявшейся на нерест рыбыСмотреть фотографии
18:33
В Волгограде планируют сократить объемы тестирования на COVID-19Смотреть фотографии
18:16
Краснокнижные аисты вернулись с зимовки в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
17:26
Пейнтбольный клуб из Волгограда обязали заплатить семье покалеченного школьникаСмотреть фотографии
17:12
«Пытался убежать»: стали известны подробности убийства мужчины на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Замначальника ИК-19 в Суровикино осужден за взятки и превышение полномочийСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцам грозит пожизненное за жесткое убийство медсестрыСмотреть фотографии
15:49
Болельщик прихватил пистолет на матч «Ротора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:40
Вспышку бруцеллеза обнаружили в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
Бобра выловили сетью из лужи в центре города в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
В Волгоградской области введен реверсный режим на трассе Саратов-ВолгоградСмотреть фотографии
15:01
Под Волгоградом столкнулись Volvo и KIA Spectra: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
13:26
Для волгоградских дачников с 3 апреля запустят электричкиСмотреть фотографии
13:09
Голодная волгоградка под камерами разбила лобовое стекло SuzukiСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
Волгоградские пенсионеры с 1 мая смогут без справок оформить льготный проезднойСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде рецидивистка одним ударом убила мужчинуСмотреть фотографии
12:48
Молодых баскетболистов приняли в управлении ФСБ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде за аферу осудили бежавшего в Парагвай ростовщика МорозоваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
Трассу под Волгоградом перекроют 3 апреля из-за испытаний мостаСмотреть фотографии
11:36
Бочаров поставил задачу обеспечить пожарную безопасность в регионеСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде астраханца осудят за насилие над 20-летней девушкойСмотреть фотографии
10:28
Первый пошел: на Волго-Донском судоходном канале открылась навигацияСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде кортеж тягачей доставил два новых скоростных трамваяСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде каждый восьмой работник не прочь подшутить над коллегамиСмотреть фотографии
09:26
Волгоградцам обещают летнюю жару и сильные дожди на новой неделеСмотреть фотографии
08:24
Минкультуры РФ требует 40 миллионов за «Родину-мать» с реставратора-банкротаСмотреть фотографии
07:53
Матч «Ротора» и «Металлурга» стал рекордным по посещаемостиСмотреть фотографии
06:09
С волгоградца взыскали 135 тысяч за брошенную в больнице матьСмотреть фотографии
21:31
В пруду в Волгоградской области утонул 50-летний мужчинаСмотреть фотографии
 