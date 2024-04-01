«Пытался убежать»: стали известны подробности убийства мужчины на юге Волгограда





Стали известны подробности конфликта, в ходе которого от ножевого ранения в нижнюю область живота скончался 62-летний мужчина в общежитии дома №29 по улице 2-я Динамовская в Красноармейском районе Волгограда. По сообщению СУ СК России по Волгоградской области, трагедия случилась во время застолья.





Так, по данным следствия, 31 марта 42-летняя женщина пришла к своей сестре в общежитие, где также находился потерпевший. В процессе застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая схватила нож и ударила им мужчину в нижнюю часть живота. Волгоградец пытался убежать от нападавшей, но на лестничной клетке силы его покинули и он скончался.

– Бригаду скорой помощи и правоохранителей вызвала сестра фигурантки, которая явилась очевидцем произошедшего, – сообщили в СУ СКР по региону. – Подозреваемая в убийстве задержана, с ее участием проводится комплекс следственных действий.

Напомним, как стало известно ранее, к своим годам волгоградка уже имеет несколько судимостей, в том числе за убийство.

Видео: СУ СКР России по Волгоградской области