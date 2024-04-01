В Волгограде рецидивистка одним ударом убила мужчину





В Красноармейском районе Волгограда труп 62-летнего мужчины нашли в подъезде жилого дома. На теле волгоградца обнаружено ножевое ранение бедра. По подозрению в убийстве задержана местная жительница.

– Труп мужчины находился в подъезде дома №29 по ул. 2-я Динамовская. Кроме ножевого ранения у погибшего также имеется рана затылочной части головы. Известно, что мужчина проживал в том же Красноармейском районе. Предположительно, смертельные ранения он получил во время ссоры со своей знакомой, – сообщил источник ИА «Высота 102» в правоохранительных органах.

По не подтвержденным официально сведениям, задержанная 43-летняя женщина созналась в содеянном. К своим годам волгоградка уже имеет несколько судимостей, в том числе за убийство.