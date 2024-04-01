В Волгограде за аферу осудили бежавшего в Парагвай ростовщика Морозова

В Красноармейском районном суде Волгограда сегодня, 1 апреля, огласили приговор по уголовному делу в отношении экстрадированного из Парагвая Романа Морозова, обвиняемого в крупном мошенничестве на сумму более 14,6 миллиона рублей, сообщает V102.RU.

Как пояснили в прокуратуре Волгоградской области, гособвинение запрашивало для подсудимого шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.







— Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к наказанию в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Фигурант дела признан виновным по чч. 2, 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Ранее в судебных заседаниях фигурант дела согласился с предъявленным обвинением. Обвиняемому вменяют 10 эпизодов по ч. ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, Роман Морозов, будучи владельцем ломбарда, в период с 2018 по 2019 годы под предлогом продажи автомобилей BMW X7 и ГАЗ похитил деньги потерпевших, а также лишил обратившихся к нему граждан жилья.

Злоумышленник скрылся от правосудия, но в марте 2021-го по поручению Генпрокуратуры РФ его объявили в международный розыск. В сентябре Морозова задержали в Парагвае и в июне 2023 года экстрадировали в Россию.

Роман Морозов оказался в Москве транзитом через Бразилию и Турцию. Вместе с ним в России оказался некий Андрей Андреев, который по данным следствия, в конце 90-х был членом одной из ОПГ Санкт-Петербурга, которая промышляла рэкетом, похищениями и убийствами бизнесменов.

Фото: прокуратура Волгоградской области