Генпрокуратура РФ: опубликовано видео экстрадиции волгоградского афериста из Парагвая

В Россию экстрадировали двух россиян, долгое время скрывавшихся от правосудия за рубежом. Один из вернувшихся на родину граждан РФ — Роман Морозов — обвиняется в хищении более 11 миллионов рублей у клиентов ломбарда в Волгограде. Как сообщает V102.RU, оперативное видео из аэропорта Внуково в Москве, куда прилетел борт со спецконвоем, опубликовала Генеральная прокуратура России.





Уточняется, что Морозова доставили транзитом через Бразилию и Турцию в столицу России. Компанию ему составил Андрей Андреев, который по версии следствия, в конце 90-х годов в Санкт-Петербурге состоял в преступной группе, занимавшейся вымогательством, похищениями и убийствами бизнесменов.





На скриншоте: Роман Морозов

Напомним, что Роману Морозову инкриминируют чч. 1, 2 ст. 160 (присвоение) и чч. 3, 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Следствием установлено, что мужчина совершил в 2018-2019 годах в Волгограде аферу с ювелирными изделиями и жильем своих клиентов. В марте 2021 года скрывшегося Морозова объявили в международный розыск.

Видео: Генпрокуратура РФ