Владельца ломбарда, похитившего деньги клиентов в Волгограде, экстрадируют из Парагвая





В Россию из Парагвая экстрадируют владельца ломбарда в Волгограде Романа Морозова, который обвиняется в похищении более 11 миллионов рублей у клиентов. Как передает V102.RU, об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ, по требованию которой в Россию доставят двух скрывавшихся от правосудия россиян, в числе которых Морозов.

Роман Морозов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 160 (присвоение) и чч. 3, 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.





По версии следствия, преступление он совершил в 2018-2019 гг. в Волгограде. Тогда владелец ломбарда Морозов под предлогом продажи автомобилей BMW X7 и ГАЗ мошенническим путем похитил деньги потерпевших.

Он обратил в свою пользу ювелирные изделия, которые были сданы в ломбард с правом последующего выкупа, а также лишил обратившихся к нему граждан прав на жилые помещения. Общий ущерб от действий обвиняемого составил более 11 миллионов рублей.

Желая избежать ответственности, Морозов скрылся от правоохранительных органов, и в марте 2021 года по поручению Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2021 года в связи с его задержанием на территории Парагвая Генпрокуратура России направила в компетентные органы этого государства запрос о выдаче, который в мае 2023 года был окончательно удовлетворен.

Морозова доставят в сопровождении транзитом через Бразилию и Турцию в Москву.



