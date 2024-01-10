Расследования

В Волгограде прошло первое заседание по беглому «парагвайцу»

Расследования 10.01.2024 09:33
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10.01.2024 09:33


В Красноармейском районном суде Волгограда прошло первое заседание по уголовному делу в отношении экстрадированного из Парагвая Романа Морозова, обвиняемого в крупном мошенничестве на сумму более 14,6 миллиона рублей, сообщает V102.RU. 

— Подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Суд приступил к исследованию доказательств стороны обвинения, — пояснили информагентству в пресс-службе районного суда. 

Уточняется, что интересы Морозова представляет один адвокат. Обвиняемому инкриминируют 10 эпизодов по ч. ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ. Санкция предусматривает до 10 лет колонии. Следствием установлено, что Морозов, владея ломбардом, в период с 2018 по 2019 годы под предлогом продажи автомобилей BMW X7 и ГАЗ похитил деньги потерпевших, а также лишил обратившихся к нему граждан жилья.

Злоумышленник скрылся от правосудия, но в марте 2021-го его по поручению Генпрокуратуры РФ объявили в международный розыск. В сентябре Морозов был задержан в Парагвае. В июне 2023 года россиянина экстрадировали в РФ.

Роман Морозов попал в Москву транзитом через Бразилию и Турцию. Вместе с ним экстрадировали некоего Андрея Андреева, который по данным следствия, в конце 90-х состоял в одной из ОПГ Санкт-Петербурга, члены которой промышляли вымогательством, похищениями и убийствами предпринимателей. 

В Волгограде суд 19 декабря 2023 года постановил поместить Морозова в СИЗО до 5 июня 2024 года. Следующий процесс запланирован на 23 января. Заседание пройдет в 14.00.  

Скриншот: видео Генпрокуратура РФ

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