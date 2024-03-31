60-летняя врач из Волжского отдала мошенникам 3,4 миллиона

Жительница Волжского перевела мошенникам более 3 миллионов рублей. Аферисты действовали по классической схеме. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 60-летней волжанке, работающей врачом, поступил звонок от лжеработника банка. Неизвестный сообщил о том, что в системе банка отобразились попытки оформления на женщину кредитов на большие суммы. Чтобы отменить операции и сохранить сбережения, звонивший убедил потерпевшую перевести денежные средства на так называемый безопасный счет. Волжанка так и сделала - через банкоматы отправила на несколько счетов 3 млн 400 тысяч рублей, часть из которых она взяла в кредит.