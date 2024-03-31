Происшествия

60-летняя врач из Волжского отдала мошенникам 3,4 миллиона

Происшествия 31.03.2024 11:24
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31.03.2024 11:24


Жительница Волжского перевела мошенникам более 3 миллионов рублей. Аферисты  действовали по классической схеме. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 60-летней волжанке, работающей врачом, поступил звонок от лжеработника банка. Неизвестный  сообщил о том, что в системе банка отобразились попытки оформления на женщину кредитов на большие суммы. Чтобы отменить операции и сохранить сбережения, звонивший убедил потерпевшую перевести денежные средства на так называемый безопасный счет. Волжанка так и сделала - через банкоматы отправила на несколько счетов 3 млн 400 тысяч рублей, часть из которых она взяла в кредит.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности преступников.
В полиции в очередной раз обращаются к жителям с просьбой не реагировать на подобные звонки.
- Не спешите следовать указаниям, прекратите разговор, позвоните в ваш банк и узнайте информацию о ваших счетах, - дали дельные советы в главке.


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